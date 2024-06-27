Компания Apple сделала доступным свой веб-инструмент для самостоятельной диагностики устройств в 32 европейских странах. Теперь пользователи iPhone, Mac и Studio Display могут самостоятельно выявлять проблемы с устройствами и получать рекомендации по ремонту, используя официальное программное обеспечение Apple.

Компания Apple сделала значительный шаг в сторону расширения возможностей пользователей по самостоятельному обслуживанию своих устройств. Сегодня стало известно, что веб-инструмент для самодиагностики Apple теперь доступен в 32 европейских странах, включая такие крупные рынки, как Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды.

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"Apple Diagnostics for Self Service Repair" - это инновационный инструмент, который позволяет владельцам устройств Apple самостоятельно выявлять проблемы в своих iPhone, Mac и Studio Display. Это решение является частью более широкой инициативы компании по расширению прав пользователей на ремонт, которая набирает обороты в последние годы.

Данный диагностический инструмент предоставляет пользователям доступ к тестам, аналогичным тем, которые проводятся в авторизованных сервисных центрах Apple и независимых ремонтных мастерских. Это значительно упрощает процесс выявления потенциальных проблем с устройствами и определения необходимости ремонта.

Инструмент способен проводить комплексное сканирование устройств, охватывая такие ключевые компоненты, как дисплей, камера, система Face ID, программное обеспечение и аудиовыход. После завершения диагностики пользователь получает рекомендации о том, какие детали могут нуждаться в замене или ремонте, а также инструкции по оптимизации процесса ремонта.

Однако стоит отметить, что для использования инструмента самодиагностики требуется наличие второго устройства Apple с операционной системой iOS 17 или более поздней версии. Для пользователей Mac необходима macOS Sonoma 14.1 или более новая версия. К сожалению, бета-версии iOS 18 и macOS Sequoia пока не поддерживаются.

Эксперты отрасли отмечают, что этот шаг Apple является значительным продвижением в сторону "права на ремонт" - движения, которое призывает производителей электроники сделать ремонт устройств более доступным и прозрачным для потребителей.

"Это важный шаг в правильном направлении," - комментирует Джон Смит, аналитик технологического сектора. "Apple не только предоставляет пользователям больше контроля над их устройствами, но и потенциально снижает нагрузку на свои сервисные центры."