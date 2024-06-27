Российская компания "Бюро 1440" совершила прорыв в области спутниковой связи, успешно проведя первый в истории страны сеанс связи по стандарту 5G с использованием низкоорбитального спутника "Рассвет-2".

Российская компания "Бюро 1440" успешно провела первый в истории страны сеанс связи по стандарту 5G с использованием низкоорбитального спутника "Рассвет-2". Этот аппарат был запущен в мае текущего года в рамках проекта по созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который призван обеспечить высокоскоростной интернет-доступ по всей территории России, включая самые отдаленные и труднодоступные регионы.

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В ходе сеанса связи был применен протокол 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), позволяющий осуществлять обмен информацией между бортовым ретрансляционным комплексом (БРТК) спутника "Рассвет-2" и абонентским терминалом на Земле. Успешное проведение сеанса связи стало возможным благодаря уникальному техническому решению, разработанному специалистами "Бюро 1440". В основе данного решения лежит собственный стек компании и кропотливая работа по оптимизации стандартных сигналов протоколов 5G.

Одной из ключевых задач, которую удалось решить инженерам "Бюро 1440", стало преодоление эффекта Доплера и задержек в канале связи со спутником, движущимся на скорости 27000 км/ч на высоте 800 км над поверхностью Земли. Для этого потребовалась тонкая калибровка радиочастотной аппаратуры, что позволило обеспечить стабильный и высокоскоростной обмен данными между спутником и наземным терминалом.

Успешное проведение сеанса связи по стандарту 5G с использованием спутника "Рассвет-2" открывает новые перспективы для развития телекоммуникационной отрасли в России.