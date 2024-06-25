В результате мощного взрыва на аккумуляторном заводе в Южной Корее погибли 22 человека, в основном граждане Китая, и еще двое получили ранения.

В понедельник утром на заводе Aricell по производству литиевых батарей в городе Хвасон, Южная Корея, произошел мощный взрыв, повлекший за собой крупный пожар. В результате инцидента погибли 22 человека, большинство из которых были гражданами Китая. Еще двое рабочих находятся в тяжелом состоянии в местной больнице.

реклама

По данным местных властей, на момент взрыва на территории завода находилось около 100 рабочих. Трагедия произошла в начале рабочей смены, когда многие сотрудники только приступали к своим обязанностям. Взрыв был настолько сильным, что повредил крышу здания и привел к обрушению части верхнего этажа.

Пожарные и спасатели прибыли на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала. Однако борьба с огнем оказалась чрезвычайно сложной задачей. Пожар бушевал более четырех часов, прежде чем спасателям удалось взять пламя под контроль. Сложность тушения была обусловлена наличием на складах завода около 35 000 литиевых аккумуляторных батарей, которые представляли дополнительную опасность.

Представитель пожарной службы Хвасона сообщил журналистам: "Мы столкнулись с чрезвычайно опасной ситуацией. Литиевые батареи при нагревании могут вызывать цепную реакцию, что значительно усложнило нашу работу. Нам пришлось действовать с особой осторожностью, чтобы минимизировать риски для наших сотрудников". Министерство труда Южной Кореи начало расследование причин трагедии. Предварительные данные указывают на возможное нарушение техники безопасности при хранении и обращении с литиевыми батареями.

Посольство Китая в Южной Корее направило своих представителей в Хвасон для оказания помощи семьям погибших китайских граждан. Дипломаты работают в тесном контакте с местными властями, чтобы обеспечить надлежащую поддержку и содействие в репатриации тел погибших.

Инцидент на заводе Aricell вновь поднял вопрос о безопасности производства и хранения литиевых батарей. Эксперты отмечают, что рост спроса на электромобили и портативную электронику привел к значительному увеличению производства литиевых аккумуляторов, что требует повышенного внимания к вопросам безопасности в этой отрасли.

Местные жители выразили обеспокоенность по поводу безопасности промышленных объектов в их городе. Многие призывают власти ужесточить контроль за соблюдением норм безопасности на предприятиях, работающих с опасными материалами.