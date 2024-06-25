Oracle запланировала открытие своего третьего облачного дата-центра стоимостью $1 млрд в Мадриде.

Корпорация Oracle объявила о своих планах инвестировать более $1 миллиарда в течение следующих десяти лет в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Испании.





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Центральным элементом этих инвестиций станет запуск третьего облачного дата-центра Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в Мадриде. Этот шаг не только усилит присутствие Oracle в Испании, но и предоставит европейским компаниям дополнительные возможности для масштабирования своих облачных операций с учетом строгих требований местного законодательства и регуляторных стандартов.

"Наши инвестиции в Испанию отражают нашу приверженность обеспечению надежных и современных облачных решений для наших клиентов в Европе", — заявил старший вице-президент Oracle по глобальной инфраструктуре. Он подчеркнул, что новый облачный дата-центр будет полностью соответствовать требованиям Закона о цифровой операционной устойчивости ЕС (DORA) и стандартам европейских надзорных органов, таких как Европейская служба банковского надзора (EBA) и Европейское управление страхования и пенсионного обеспечения (EIOPA).

Партнером Oracle в этом проекте выступит Telefónica España, один из ведущих провайдеров телекоммуникационных услуг в стране. Компания уже начала миграцию своей критически важной инфраструктуры в облако Oracle, что позволит ей стать более гибкой и инновационной в предоставлении услуг своим клиентам по всему миру.

"Этот шаг является частью нашей стратегии по ускорению цифровой трансформации и укреплению нашей позиции на рынке", — заявил директор по эксплуатации, сети и ИТ Telefónica España. Он также отметил, что сотрудничество с Oracle открывает новые возможности для разработки передовых решений в области телекоммуникаций и ИИ.

Несмотря на значительные инвестиции, Oracle отстает от других гигантов облачных технологий, таких как Amazon Web Services и Microsoft Azure, которые уже запустили свои облачные дата-центры в Испании. Однако, по мнению аналитиков, Oracle может привлечь внимание компаний, которые ценят строгое соблюдение местных законов и высокий уровень безопасности данных.