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Китай и Франция запустили обсерваторию SVOM для изучения гамма-всплесков
22 июня 2024 года с космодрома Сичан стартовала ракета «Чанчжэн-2C» с уникальной космической обсерваторией SVOM, созданной в содружестве Китая и Франции для изучения гамма-всплесков.

22 июня 2024 года в 15:00 по местному времени (в 10:00 мск) с космодрома Сичан на западе Китая стартовала ракета «Чанчжэн-2C». Это событие стало началом новой эры в астрономических исследованиях, так как ракета вывела на низкую околоземную орбиту уникальную космическую обсерваторию SVOM (Variable Objects Monitor) — мультиспектральный космический монитор переменных объектов.

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Обсерватория SVOM, массой 930 кг, создавалась в течение 20 лет совместными усилиями ученых и инженеров из Китая и Франции. Она станет самым современным инструментом для слежения за гамма-всплесками во Вселенной, явлениями, которые порождают самые энергетически сильные явления, такие как слияния чёрных дыр или взрывы сверхновых.

История создания обсерватории SVOM начинается ещё в начале 2000-х годов, когда ученые из Китая и Франции приняли решение объединить свои усилия для изучения гамма-всплесков. Эти явления долгое время оставались одной из главных загадок астрономии, и новый проект обещал открыть новые горизонты в понимании этих феноменов.

Обсерватория SVOM оснащена четырьмя приборами: два из них французского производства, а два — китайского. Телескоп и датчики обнаружения гамма- и рентгеновского излучения разработаны и произведены во Франции. Оптический 450-мм телескоп, шасси и вспомогательное оборудование созданы китайскими специалистами.

Гамма-всплески — это взрывы энергии, которые порождают самые мощные явления во Вселенной. Однако, достаточно часто невозможно определить, что именно и в какой точке пространства привело к выбросу гамма-лучей. В то же время точная привязка выброса энергии в гамма-диапазоне и определение спектра, а также энергии события дают массу информации об объекте.

Для решения этой адачи обсерватория SVOM оснащена телескопом, работающим в видимом диапазоне. Этот телескоп будет искать следы послесвечения события, что позволит ученым более точно определить источник гамма-всплесков. Кроме того, космическая обсерватория будет синхронизирована с рядом наземных телескопов (оптических и радио), что обеспечит более быструю и надежную привязку к наблюдаемым явлениям.

Запуск обсерватории SVOM — это не только важный шаг в астрономических исследованиях, но и яркий пример международного сотрудничества в науке. Проект стал результатом многолетней работы ученых из двух стран, что подчеркивает важность глобального сотрудничества в исследовании космических явлений.

«Этот запуск — это важный момент не только для Китая и Франции, но и для всей мировой научной общественности. Мы надеемся, что результаты, которые мы получим благодаря обсерватории SVOM, помогут нам лучше понять природу гамма-всплесков и их роль в эволюции Вселенной», — заявил директор Института астрономии Академии наук Китая профессор Ли Вэй.

Ученые надеются, что данные, полученные обсерваторией SVOM, помогут ответить на многие вопросы, касающиеся природы и источников гамма-всплесков. Это, в свою очередь, позволит сделать новые открытия в астрофизике и космологии, а также способствовать развитию новых технологий для будущих космических миссий.

#китай #космос #франция #астрономия #международное сотрудничество #астрофизика #гамма-всплески #космический запуск #обсерватория svom
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