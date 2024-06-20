H3C Technologies, ведущий китайский поставщик серверов и технических услуг, объявила о партнерстве с Foxconn для открытия своего первого зарубежного предприятия в Малайзии.

H3C Technologies, известный китайский поставщик серверов, памяти и технических услуг, заключила партнерство с Foxconn для создания своего первого зарубежного предприятия. Новое предприятие будет базироваться в Малайзии, начало производства запланировано на сентябрь этого года.

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Компания H3C, принадлежащая Tsinghua Unigroup и HPE, является ведущим поставщиком серверов и памяти HPE в Китае. По данным IDC, H3C стабильно занимала вторую позицию по доле рынка серверов x86 в Китае в течение трех лет подряд, с 2021 по 2023 год, с долей рынка 15,8%. Кроме того, H3C сохраняет первое место (51,7%) в сегменте блейд-серверов в Китае с 2019 года и вторую позицию (20,5%) в сегменте серверов с графическим процессором с первой половины 2020 по 2023 год.

Сотрудничество с Foxconn является стратегическим шагом H3C по выходу на международный рынок. В ближайшие два-три года H3C планирует создать производственные мощности в Соединенных Штатах, Мексике и Европе. План предполагает использование передовых тайваньских технологий для расширения своего бизнеса в других регионах. В Малайзии H3C стремится предоставлять цифровые решения и техническую поддержку, используя свой опыт в области искусственного интеллекта, Интернета вещей, облачных вычислений, больших данных и кибербезопасности. Ожидается, что это внесет значительный вклад в цифровую трансформацию Малайзии.