Nothing представит 8 июля три продукта: CMF Phone 1, Watch Pro 2 и Buds Pro 2. Анонс продуктов будет транслироваться в прямом эфире 8 июля в 12:00 мск.

Nothing, бренд электроники, представит 8 июля три новых умных устройства - CMF Phone 1, Watch Pro 2 и Buds Pro 2. Эти продукты, разработанные с учетом потребностей потребителей, продемонстрируют стремление компании Nothing по созданию умных и экологически чистых предметов роскоши.

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CMF Phone 1 будет представлен в качестве первого смартфона этой компании. Устройство будет оснащено 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, обеспечивая высокое качество изображения и плавное движение. Так же будет установлен процессор Dimensity 7300, что позволит пользователю наслаждаться оперативной работой программ и приложений. CMF Phone 1 предлагает 50-Мп основную камеру, обеспечивающую четкие снимки и фильтры для создания профессиональных фотографий. Более того, в телефоне будет 5000 мА·ч аккумулятор, достаточный для обеспечения длительной работы в течение целого дня.

Watch Pro 2 также будет представлен 8 июля. Этот смарт-браслет предлагает множество функций, включая мониторинг сердечного ритма, количество шагов, качество сна и другие важные показатели для поддержания здоровья и активного образа жизни. Watch Pro 2 будет отвечать самым высоким стандартам дизайна, обеспечивая возможность носить его с уверенностью в различных ситуациях.

Buds Pro 2, беспроводные наушники от Nothing, также будут представлены на презентации 8 июля. Эти наушники предложат высокое качество звука и удобство использования. Будут доступны различные цвета и материалы, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль каждого пользователя.

Поклонники Nothing смогут ознакомиться с деталями этих новых продуктов в прямом эфире, 8 июля в 12:00 мск. Это будет возможность для поклонников бренда узнать больше о технических характеристиках, дизайне и особых особенностях каждого из трех новых устройств.