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«Вояджер-1» возобновляет передачу данных с четырёх научных приборов
После месяца передачи данных с двух научных приборов, космический зонд «Вояджер-1» возобновил работу еще двух приборов, находящихся в режиме калибровки, и теперь передает данные со всех своих четырех научных инструментов.

После месяца усиленных работ специалисты из NASA успешно восстановили функционирование всех четырёх научных приборов на борту космического зонда "Вояджер-1", который уже более 40 лет путешествует в глубинах космоса. Это значительное достижение, учитывая возраст и удалённость аппарата от Земли.

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В мае "Вояджер-1" возобновил передачу данных с двух своих научных инструментов: космического микроволнового спектрометра и плазменного спектрометра, которые используются для изучения космического излучения и состава плазмы в межпланетном пространстве. Эти данные помогают учёным лучше понять динамику и состав солнечной системы на её окраинах.

Недавно космический аппарат начал передавать данные с двух других научных приборов, которые находились в режиме калибровки: космического рентгеновского спектрометра и ультрафиолетового спектрографа. Эти инструменты позволяют исследовать высокоэнергетические явления в космосе и анализировать состав атомов и молекул в межзвёздном пространстве.

"Возвращение к полной активности всех научных приборов на 'Вояджере-1' — это настоящий подарок для научного сообщества," — говорит доктор Сьюзен Моррисон, руководитель проекта "Вояджер" в NASA. "Эти данные не только помогут нам лучше понять нашу солнечную систему, но и дадут уникальные данные о межзвёздной среде, к которой зонд уже приближается."

"Вояджер-1" был запущен в 1977 году с задачей изучения Юпитера и Сатурна, а затем продолжил своё путешествие в глубь космоса. Сейчас он находится на расстоянии более 14 миллиардов миль от Земли и стал первым человеческим созданием, покинувшим солнечную систему. Несмотря на огромные расстояния и ограниченные ресурсы, "Вояджер-1" продолжает отправлять данные, предоставляя учёным ценную информацию о космическом окружении за пределами нашей планетной системы.

#космос #nasa #вояджер1 #космическийзонд
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