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Microsoft расширяет возможности OpenAI с помощью Oracle Cloud Infrastructure
Microsoft арендует ИИ-мощности у Oracle Cloud Infrastructure для поддержки роста OpenAI. Новый дата-центр Oracle, оснащённый ускорителями NVIDIA, обеспечит значительное повышение производительности для обучения ИИ-моделей.

Корпорация Microsoft снова обращается к Oracle, чтобы помочь OpenAI значительно расширить свои вычислительные мощности. Microsoft арендует ИИ-мощности у Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Это решение было принято несмотря на значительные инвестиции Microsoft в OpenAI и владение почти половиной компании, что свидетельствует о высоком уровне доверия и стратегическом партнерстве между корпорациями.

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Несмотря на огромные средства, вложенные Microsoft в OpenAI, и значительные ресурсы, предоставляемые платформой Azure, оказалось, что их недостаточно для удовлетворения растущих потребностей стартапа.

В этой ситуации Microsoft приняла решение обратиться к Oracle Cloud Infrastructure. В ходе последнего квартального отчета Oracle объявила о планах построить "очень-очень большой дата-центр", около половины которого будет использоваться Microsoft. Этот дата-центр будет оснащён новейшими ускорителями NVIDIA с системой жидкостного охлаждения (СЖО), предназначенными в первую очередь для обучения ИИ-моделей. Эти технологии позволят значительно повысить производительность и эффективность вычислений.

ИИ-инфраструктура второго поколения от Oracle обещает быть значительно мощнее предыдущей версии. По словам представителей Oracle, спрос на новые мощности будет огромным, учитывая их возможности и преимущества. Для Microsoft это сотрудничество является стратегическим шагом, направленным на укрепление своих позиций в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Ожидается, что строительство нового дата-центра и его интеграция с инфраструктурой OpenAI приведут к значительным улучшениям в области обучения ИИ-моделей. Это, в свою очередь, позволит OpenAI разрабатывать более сложные и мощные модели, которые могут быть использованы в различных сферах, от бизнеса до науки и технологий.

#nvidia #microsoft #искусственный интеллект #openai #oracle #дата-центр #облачные вычисления #azure #oci #ии-модели
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