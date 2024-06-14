Realtek анонсирует новый контроллер SSD со скоростью чтения и записи до 14 000 МБ/с, поддерживающий стандарт PCIe 5.0.

На недавней выставке Computex 2024 компания Realtek продемонстрировала свое последнее творение - RTS5783, высокопроизводительный SSD-контроллер, поддерживающий новейший стандарт PCIe 5.0.

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RTS5783 значительно отличается от предыдущих предложений Realtek на рынке твердотельных контроллеров, которые были ограничены решениями начального уровня, такими как RTS5766DL и RTS5772DL. Однако новый контроллер разработан с учетом растущего спроса на высокоскоростные решения для хранения данных, обеспечивающие скорость чтения и записи до 14 000 МБ/с.

Такой уровень производительности стал возможен благодаря поддержке RTS5783 стандарта PCIe 5.0, который обеспечивает значительное увеличение пропускной способности по сравнению с его предшественником, PCIe 4.0. Способность контроллера справляться с возросшими скоростями передачи данных достигается благодаря его продвинутой архитектуре, которая отличается высокоскоростным интерфейсом и оптимизированным встроенным программным обеспечением.

RTS5783 разработан для бесперебойной работы с целым рядом твердотельных накопителей, от начального уровня до моделей высокого класса, что делает его привлекательным вариантом для производителей, стремящихся создавать высокопроизводительные решения для хранения данных. Совместимость контроллера с различными типами флэш-памяти, включая TLC и MLC, также гарантирует, что его можно использовать с различными флэш-чипами NAND.

Выход Realtek на рынок высокопроизводительных твердотельных накопителей - важный стратегический шаг, поскольку он позволяет компании извлечь выгоду из растущего спроса на высокопроизводительные решения для хранения данных. Ожидается, что RTS5783 выйдет позже в этом году.