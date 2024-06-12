Стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» анонсировал разработку гибридного автомобиля на базе электрофургона "УАЗ Профи". Гибридная установка позволит повысить топливную эффективность и сократить выбросы углекислого газа.

Российский автопром готовится к запуску первого отечественного гибридного автомобиля к 2026 году. Стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» ("ЭМ-рус") объявил о планах создать гибридную силовую установку на базе электрофургона "УАЗ Профи". Разработка гибридного двигателя должна быть завершена в этом году, после чего автомобиль пройдет сертификацию, сообщил генеральный директор и совладелец компании Илья Рашкин.

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Гибридная установка будет последовательной, что означает использование двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в качестве генератора для зарядки тяговой батареи, которая, в свою очередь, питает электродвигатель. Такая схема позволяет повысить топливную эффективность ДВС на 30-50% по сравнению с традиционными автомобилями за счет применения рекуперации энергии, пояснил Рашкин.

Компания "ЭМ-рус" стремится создать такую связку ДВС и генератора, которая позволит гибридному автомобилю максимально долго передвигаться на электротяге. Некоторые из технологий, которые будут использованы в гибридной установке, уже нашли применение в выпускаемом компанией электрофургоне "УАЗ Профи".

Запуск первого российского гибридного автомобиля станет значительным шагом в развитии отечественного автопрома и реализации стратегии по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Гибридные технологии позволяют сократить расход топлива и выбросы вредных веществ, что особенно актуально в условиях ужесточения экологических требований к транспорту.

"ЭМ-рус" - молодая компания, основанная в 2018 году, которая специализируется на разработке и производстве электромобилей и гибридных автомобилей. Компания уже выпустила электрофургон "УАЗ Профи", который получил положительные отзывы от потребителей и экспертов отрасли. Запуск гибридного автомобиля на базе "УАЗ Профи" станет очередным этапом в развитии компании и отечественного автопрома в целом.

Однако, несмотря на амбициозные планы, "ЭМ-рус" предстоит решить ряд задач, связанных с сертификацией и массовым производством гибридного автомобиля. Компания рассчитывает на поддержку со стороны государства и партнеров, чтобы успешно реализовать проект и вывести на рынок конкурентоспособный продукт.