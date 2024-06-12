Илон Маск намерен снизить орбиту спутников Starlink до 350 км для улучшения качества услуг, но Федеральная комиссия по связи США обеспокоена возможными рисками для Международной космической станции и других космических аппаратов.

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, продолжает реализовывать свои амбициозные планы по созданию глобальной сети спутникового интернета Starlink. Согласно последним сообщениям, компания планирует вывести часть своих спутников на более низкую орбиту, чем предполагалось ранее, чтобы уменьшить задержку прохождения сигнала и улучшить качество услуг для конечных пользователей.

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Новая орбита, на которую SpaceX собирается вывести спутники Starlink, составляет всего 350 километров над поверхностью Земли. Это значительно ниже, чем текущая орбита большинства спутников Starlink, которая находится на высоте около 550 километров. Такое решение позволит сократить время, необходимое для передачи данных между спутниками и пользователями, что, в свою очередь, приведет к уменьшению задержки сигнала и повышению скорости интернета.

Однако, несмотря на потенциальные преимущества, этот план вызывает серьезные опасения у Федеральной комиссии по связи США (FCC). Основная причина беспокойства заключается в том, что на новой орбите будет находиться большое количество спутников Starlink, что может представлять угрозу для Международной космической станции (МКС) и других космических аппаратов, находящихся в интервале от 390 до 420 километров.

SpaceX, в свою очередь, утверждает, что принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности космических полетов и предотвращения столкновений. Компания использует передовые технологии для отслеживания движения своих спутников и других объектов на орбите, а также сотрудничает с FCC и другими регуляторами для разработки безопасных и эффективных методов управления спутниковыми группировками.

Тем не менее, FCC продолжает изучать потенциальные риски и последствия планов SpaceX по выводу спутников Starlink на более низкую орбиту. Регулятор может потребовать от компании дополнительных мер по обеспечению безопасности космических полетов и предотвращению помех для других космических аппаратов.