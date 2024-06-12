В Москве появится первый в России кластер по видеоиграм и анимации. Резидентами станут Российские IT-компании и студии.

Сколково готовится к открытию первого в России кластера, посвященного индустрии видеоигр и анимации. В ближайшем будущем здесь разместятся как известные, так и начинающие российские компании-разработчики игр и анимационные студии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения территории центра.

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Резидентами кластера уже планируют стать несколько крупных российских студий, среди которых как известные бренды, так и начинающие компании с уникальными проектами. Это позволит объединить усилия опытных профессионалов и талантливой молодежи, что станет мощным импульсом для развития отрасли.

Отдельное внимание будет уделено и образовательной составляющей. Планируется, что на базе кластера появятся курсы повышения квалификации для специалистов отрасли, а также программы для школьников и студентов, заинтересованных в карьерных перспективах в сфере цифровых технологий.

Создание кластера видеоигр и анимации — часть масштабной стратегии по развитию индустрии развлечений в столице. И, без сомнения, станет настоящим подарком для всех любителей компьютерных игр и анимационных фильмов. Открытие первого в России кластера по игровой индустрии и анимации запланировано на 2024 год, и уже сейчас многие компании проявляют активный интерес к участию в этом амбициозном проекте.

Так, среди потенциальных резидентов — студия Art of Life, занимающаяся разработкой игр для разных платформ, в том числе и виртуальной реальности. Также к участию в проекте проявила интерес компания Game Insight, чьи игры скачали более 600 миллионов пользователей по всему миру. Кроме того, к сотрудничеству приглашены ведущие анимационные студии, такие как "Паровоз", "Рики" и другие.