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В Китае установили рекордную ветряную турбину мощностью 18 МВт
Китайская госкомпания Dongfang Electric Corporation завершила установку самой высокой в мире прибрежной ветряной турбины.

Китай продолжает укреплять свои позиции мирового лидера в области возобновляемой энергетики. На этой неделе государственная корпорация Dongfang Electric Corporation объявила об успешном завершении установки самой мощной в мире прибрежной ветряной турбины. 

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Гигантская установка мощностью 18 МВт расположена на побережье и уже подключена к энергосистеме страны. Ожидается, что турбина будет вырабатывать до 72 ГВт·ч энергии в год, что эквивалентно потреблению примерно 25 000 домохозяйств. 

Новая турбина является важным шагом на пути Китая к достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Она станет частью масштабной стратегии, направленной на балансирование энергопотребления между густонаселенным восточным побережьем и богатыми солнечными ресурсами западными регионами. 

Турбина оснащена рядом передовых технологий, включая лопасти увеличенного диаметра и систему контроля мощности, которые позволяют ей эффективно работать даже при сильных ветрах, характерных для прибрежных зон. 

Китай уже является мировым лидером по установленной мощности ветряных электростанций, но новая турбина поднимает планку еще выше. Эксперты отмечают, что этот проект может стимулировать дальнейшее развитие отрасли и привести к появлению еще более мощных установок в будущем. 

#китай #экология #рекорд #энергия #зеленая энергетика #турбина #ветроэнергетика #возобновляемая энергия #18 мвт #72 гвт·ч #dongfang electric corporation
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