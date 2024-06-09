Власти Южной Кореи анонсировали дополнительные меры поддержки для местных производителей высокопроизводительной памяти HBM, ожидая увеличения глобального рынка до $377 млрд к 2029 году.

В прошлом году южнокорейские компании продемонстрировали своё доминирование на мировом рынке высокопроизводительной памяти HBM (High Bandwidth Memory). По данным отраслевых аналитиков, SK hynix, один из лидеров в области полупроводников, контролировал 53% глобального рынка HBM, в то время как его основной конкурент, Samsung Electronics, занимал 38% доли. Эти цифры подчёркивают стратегическое значение сектора памяти для экономики Южной Кореи.

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В ответ на ожидаемый значительный рост рынка HBM, который, по прогнозам, может увеличиться с текущих $141 миллиарда до $377 миллиардов к 2029 году, власти Южной Кореи начали разрабатывать дополнительные меры поддержки для местных производителей оборудования и материалов, необходимых для производства HBM. Эти шаги направлены на укрепление позиций страны на мировом рынке и стимулирование инноваций в отрасли.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи уже объявило о планах инвестирования в развитие технологий производства памяти следующего поколения. В рамках этой инициативы предусмотрены субсидии для компаний, занимающихся исследованиями и разработками в области HBM, а также льготные кредиты для модернизации производственных мощностей.

Эксперты отмечают, что рост спроса на HBM связан с увеличением производства высокопроизводительных графических карт, искусственного интеллекта и облачных вычислений, где эта память используется для ускорения обработки данных. В связи с этим, южнокорейские компании, такие как SK hynix и Samsung Electronics, активно инвестируют в разработку более быстрых и эффективных версий HBM.

Принимаемые меры поддержки со стороны правительства Южной Кореи ожидаются положительно рынком и могут способствовать дальнейшему укреплению позиций страны в глобальной цепочке поставок полупроводников, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест.