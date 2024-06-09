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Supermicro представляет серверы следующего поколения X14 на базе Intel Xeon 6
Компания Supermicro анонсировала серверы X14 на платформе Intel Xeon 6, созданные для облачных приложений, периферийных вычислений и телекоммуникационных сервисов.

Компания Supermicro, лидер в области серверных решений, анонсировала свое последнее поколение серверов X14, созданных на базе аппаратной платформы Intel Xeon 6. Это знаковое событие в индустрии IT, которое переносит эффективность вычислений на следующий уровень, открывая новые возможности для облачных приложений, периферийных вычислений, телекоммуникаций и других ключевых секторов.

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Модели Supermicro X14 представляют собой прорыв в области серверной техники, обладая уникальными возможностями и оптимизированным энергопотреблением. Новые системы разработаны с учетом самых современных требований рынка, предлагая высокую плотность упаковки, рост производительности и масштабируемость для различных приложений.

Архитектура Intel Xeon 6, легшая в основу платформы X14, предоставляет исключительную вычислительную мощь и гибкость, что особенно важно для требовательных задач обработки данных и искусственного интеллекта. В результате компании смогут ускорить свои операции, повышая эффективность и сокращая затраты.

В рамках анонса были представлены широкие линейки стоечных серверов различных классов, включая системы с высокой плотностью, высокопроизводительные однокорпусные решения и тонкие серверы для ограниченного пространства. Эти системы разработаны для работы в различных средах, от центров обработки данных до удаленных периферийных узлов.

Серверы X14 также предлагают передовые функции в области сетевых соединений и хранения данных. Они поддерживают передовые технологии NVMe, обеспечивающие сверхбыстрый доступ к данным, а также интегрированную оптическую сеть, обеспечивающую высокоскоростной обмен информацией и гибкость в подключении к различным сервисам.

"Серверы X14 от Supermicro разработаны с учетом растущих потребностей наших клиентов в области высокопроизводительных и энергоэффективных решений", - говорит Чжоу Фан, исполнительный вице-президент и генеральный директор Supermicro. "Мы рады предложить этот инновационный продукт, который поможет нашим клиентам справляться с наиболее сложными задачами и даст им конкурентное преимущество в их отраслях".

Серверы Supermicro X14 уже доступны для заказа. Компания ожидает широкого интереса со стороны клиентов, которые стремятся повысить эффективность своих вычислительных систем и ускорить развитие бизнес-проектов.

#телекоммуникации #supermicro #intel xeon 6 #периферийные вычисления #энергоэффективность. #вычислительная мощь #облачные приложения #серверы x14
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