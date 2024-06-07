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Telegram запускает платёжную систему "Звёзды" для покупки цифровых товаров и услуг
Мессенджер Telegram представил новую платёжную систему "Звёзды", позволяющую пользователям приобретать электронные книги, онлайн-курсы и другие цифровые продукты прямо в приложении.

Telegram, известный своим приоритетом в области безопасности и конфиденциальности, представил новую платёжную систему "Звёзды", которая позволяет пользователям приобретать электронные книги, онлайн-курсы и другие виды цифрового контента непосредственно у ботов и мини-приложений в мессенджере.

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"Звёзды" – это специальная валюта, разработанная Telegram для упрощения и удешевления покупок внутри приложения. Новая система соответствует требованиям App Store и Google Play, что делает её надёжной и удобной для пользователей по всему миру.

По словам представителей Telegram, цель внедрения "Звёзд" – предоставить пользователям широкий выбор цифровых товаров и услуг, не выходя за пределы мессенджера. Это решение не только упрощает процесс покупки, но и позволяет создателям контента и разработчикам ботов монетизировать свои проекты, не прибегая к услугам третьих сторон.

"Мы всегда стремились сделать Telegram не только средством общения, но и платформой для творчества и бизнеса. С появлением "Звёзд" наши пользователи получают возможность поддержать любимых авторов и разработчиков, а также получать качественный контент и услуги прямо в мессенджере", – отметил представитель Telegram.

Платёжная система "Звёзды" работает следующим образом: пользователи могут пополнить свой баланс "Звёзд" через различные платёжные системы, включая банковские карты и электронные кошельки. Затем эти "Звёзды" можно использовать для покупки электронных книг, подписок на образовательные курсы, подписок на каналы с эксклюзивным контентом, а также для доступа к различным сервисам и приложениям, интегрированным в Telegram.

Одной из ключевых особенностей "Звёзд" является их безопасность. Telegram гарантирует защиту транзакций и данных пользователей, используя самые современные криптографические протоколы. Это особенно важно в эпоху, когда вопросы безопасности онлайн-платежей стоят особенно остро.

Представители Telegram также сообщили, что "Звёзды" не будут подвержены инфляции, поскольку их количество ограничено и не зависит от колебаний на валютных рынках. Это делает "Звёзды" стабильным и предсказуемым инструментом для покупок внутри мессенджера.

Представители компании уверены, что внедрение "Звёзд" откроет новые возможности для развития цифровой экономики внутри Telegram, стимулируя создание высококачественного контента и услуг. "Мы видим огромный потенциал в этой системе и ждём не дождёмся, когда наши пользователи и партнёры начнут использовать "Звёзды" для совершения покупок и монетизации своих проектов", – добавил представитель Telegram.

Внедрение "Звёзд" – это ещё один шаг Telegram в направлении создания самодостаточной экосистемы, где пользователи могут общаться, получать информацию, образовываться и даже зарабатывать, не выходя за пределы мессенджера. Этот шаг может стать катализатором для развития цифрового бизнеса и творчества в Telegram, предоставляя новые инструменты для взаимодействия между пользователями и создателями контента.

Сейчас "Звёзды" доступны для всех пользователей Telegram по всему миру. Компания уже работает над расширением функциональности "Звёзд", планируя добавить новые возможности и интеграции в ближайшее время.

Телеграмм, таким образом, продолжает укреплять свои позиции на рынке мессенджеров, предлагая инновационные решения, которые делают общение и потребление цифровых товаров более удобным и безопасным для миллионов пользователей по всему миру.

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