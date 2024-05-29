Госдума ратифицировала соглашение с КНР о создании международной научной лунной станции в 2030-х годах, открывая новые возможности для научных исследований и международного сотрудничества в космической сфере.

Государственная Дума Российской Федерации приняла решение о ратификации соглашения с Китайской Народной Республикой о создании совместной лунной станции. Планируется, что строительство станции начнется в 2030-х годах и станет значимым шагом в научно-техническом сотрудничестве двух стран.

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Согласно подписанному документу, Россия и Китай будут сотрудничать в рамках проекта "Международная научная лунная станция" (МНЛС). Это космическая структура, которая будет проектироваться и строиться совместными усилиями двух стран. МНЛС будет использоваться для проведения научных исследований, технологической разработки, а также для обеспечения услуг по навигации и связи для других стран.

Основная цель сотрудничества между Россией и Китаем – усиление научно-исследовательской деятельности на Луне и поиск возможностей для долгосрочного пребывания человека на ее поверхности. Реализуя совместные проекты, страны планируют разработать и использовать ресурсы лунного основания для дальнейшего освоения космического пространства.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в марте 2021 года, а теперь, после его ратификации в Госдуме, стороны приступают к практической реализации проекта. В рамках МНЛС предполагается создание совместного научного центра, а также строительство и обслуживание модулей лунной станции и взаимодействие с наземным комплексом.

Российская и китайская стороны также намерены привлекать представителей других стран и международных организаций к сотрудничеству в рамках проекта. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем в космической сфере открывает новые горизонты для развития науки, технологий и инноваций, а также способствует укреплению международного сотрудничества.

Создание совместной лунной станции является одним из ключевых направлений взаимодействия России и Китая в космической сфере. Обе страны активно разрабатывают свои космические программы и взаимодействуют в рамках различных международных инициатив. Новый проект МНЛС станет важным международным дополнением к национальным программам обеих стран и способствует укреплению их лидирующих позиций в области космических исследований.