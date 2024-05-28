С 1 августа 2024 года туристам из России и других стран потребуется получать электронное разрешение для въезда в Израиль. Нововведение призвано повысить безопасность и улучшить контроль за потоком туристов, сообщает министерство туризма Израиля.

С 1 августа 2024 года для граждан РФ и других стран вводится новое требование при посещении Израиля - необходимость получения электронного разрешения на въезд. Об этом сообщает Министерство туризма Израиля в своем официальном заявлении.

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Согласно новым правилам, российские туристы, планирующие поездку в Израиль, должны будут заранее подать онлайн-заявку на специальном сайте и получить электронное разрешение перед началом путешествия. Процедура получения разрешения будет платной, однако точная стоимость пока не разглашается.

Представители министерства туризма подчеркивают, что введение электронного разрешения на въезд направлено на повышение безопасности и улучшение контроля за потоком туристов. Система электронных разрешений успешно применяется Израилем в отношении граждан ряда других стран и показала свою эффективность.

Для получения разрешения российским гражданам необходимо будет предоставить личные данные, информацию о планируемом маршруте, месте проживания в Израиле, а также данные загранпаспорта. Заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке, и решение о выдаче разрешения будет приниматься на основе проверки предоставленной информации.

Несмотря на дополнительные формальности, министерство туризма Израиля выражает надежду, что новые правила не станут препятствием для российских туристов, желающих посетить страну. Израиль по-прежнему заинтересован в привлечении туристов из России и готов оказывать им всестороннюю поддержку.

Российским гражданам, планирующим поездку в Израиль после 1 августа 2024 года, рекомендуется заблаговременно ознакомиться с новыми требованиями и подать заявку на получение электронного разрешения. Подробная информация о процедуре и необходимых документах будет доступна на официальном сайте министерства туризма Израиля.