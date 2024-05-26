Microsoft и G42 объединяют усилия для создания первого в своем роде дата-центра в Кении, который будет полностью обеспечиваться возобновляемой геотермальной энергией.

Для развития технологической инфраструктуры Восточной Африки, Microsoft и G42, ведущая технологическая компания, базирующаяся в ОАЭ, объявили о партнерстве для постройки инновационного дата-центра в Кении. Этот центр станет первым в своем роде в регионе, используя геотермальную энергию для обеспечения своего электропитания, тем самым делая его одним из самых экологически чистых в мире.

реклама

Согласно информации, опубликованной на Datacenter Knowledge, этот проект является лишь началом долгосрочной стратегии, направленной на значительное увеличение облачных мощностей на востоке Африки. Партнерство между Microsoft и G42 подчёркивает их совместное видение создания устойчивой и высокоэффективной технологической экосистемы, способной поддерживать быстро растущие потребности региона в цифровых услугах.

Геотермальная энергия, используемая для питания дата-центра, представляет собой возобновляемый источник энергии, который генерируется за счет естественного теплового потока Земли. Этот тип энергии считается одним из самых чистых и надёжных способов производства электроэнергии, что делает его идеальным выбором для обеспечения устойчивого развития.

Кения уже заявила о своей приверженности "зеленым" проектам в конце прошлого года, объявив о планах инвестировать $4,5 млрд в ряд инициатив, направленных на укрепление экологической устойчивости и стимулирование экономического роста. Среди этих проектов - строительство 200-МВт ЦОД EcoCloud, развитие геотермальной энергетики и внедрение умных технологий в сельском хозяйстве.

EcoCloud, который также будет обеспечиваться геотермальной энергией, станет одним из крупнейших дата-центров в Африке, способным обеспечить высокопроизводительные вычисления и облачные услуги для бизнесов и потребителей по всей Восточной Африке. Этот проект демонстрирует растущую роль Кении в качестве технологического хаба для региона, способствуя цифровизации и улучшению доступности цифровых услуг.

Партнерство Microsoft и G42 также включает в себя развитие геотермальной энергетики в Кении, которая уже является мировым лидером в использовании этой формы энергии для производства электроэнергии. Геотермальные электростанции в Кении обеспечивают около 5% всей выработки электроэнергии в стране, и это число продолжает расти благодаря новым инвестициям и технологическим инновациям.

Умное сельское хозяйство - еще одна область, в которой Кения стремится стать лидером. Использование дата-центров для хранения и обработки больших данных, полученных из сельскохозяйственных предприятий, позволяет фермерам оптимизировать свои операции, повысить урожайность и улучшить управление ресурсами. Это не только способствует экономическому развитию, но и помогает в борьбе с изменением климата, обеспечивая более эффективное использование земли и воды.

Внедрение этих проектов имеет потенциал не только улучшить экономическую ситуацию в Кении, но и создать новые рабочие места, повысить уровень жизни населения и укрепить позиции страны на мировой арене. Партнерство Microsoft и G42 является ярким примером того, как технологические инновации и устойчивое развитие могут идти рука об руку, открывая новые горизонты для развития Африки.

Аналитики и эксперты отмечают, что проект не только обеспечит доступ к современным технологиям для местного населения, но и послужит катализатором для привлечения иностранных инвестиций и развития других отраслей экономики.

В то время как Кения продолжает свой путь к становлению ведущим технологическим центром в Африке, сотрудничество между Microsoft и G42 является важным шагом вперед в достижении этой цели.



