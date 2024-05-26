Infineon Technologies AG анонсировала разработку новой линейки энергоэффективных блоков питания для серверов, предназначенных для ресурсоемких задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений в дата-центрах.

Компания Infineon Technologies AG объявила о разработке новой линейки блоков питания для серверов, предназначенных для работы с ресурсоемкими задачами ИИ и НРС в современных дата-центрах.

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В контексте растущего спроса на мощные вычислительные ресурсы и повышенной озабоченности энергоэффективностью, Infineon предпринимает шаги, чтобы обеспечить дата-центры будущего производительными и энергоэффективными решениями. Согласно последним отчетам, энергопотребление современных графических ускорителей (GPU), используемых для ускорения вычислений ИИ, уже достигает 1 кВт и, по прогнозам, к концу десятилетия может увеличиться до 2 кВт и более. Это не только создает серьезные вызовы в плане обеспечения необходимой мощности, но и ставит под угрозу усилия по снижению энергопотребления и углеродного следа в отрасли ИТ.

Infineon Technologies AG предпринимает инициативы по разработке инновационных блоков питания, которые будут способствовать повышению эффективности энергопотребления в серверном оборудовании. Новая линейка продуктов, по словам компании, будет обеспечивать не только высокую мощность, необходимую для ресурсоемких задач ИИ и НРС, но и значительное улучшение энергетической эффективности, что позволит дата-центрам оптимизировать свои операционные затраты и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

"Мы вступаем в новую эру вычислений, где ИИ и НРС играют ключевую роль в развитии технологий и бизнеса. Однако это сопровождается возрастающей потребностью в мощных и эффективных источниках питания для серверного оборудования. Infineon Technologies AG нацелена предоставить рынку решения, которые не только соответствуют этим требованиям, но и опережают их, обеспечивая нашим клиентам конкурентное преимущество в быстро меняющемся мире ИТ", - заявил Йоханнес Фицнер, вице-президент подразделения Power & Sensor Systems в Infineon Technologies AG.

Новые блоки питания, разрабатываемые Infineon, будут основываться на передовых технологиях управления энергопотреблением и использовать самые современные полупроводниковые компоненты, разработанные специально для обеспечения максимальной эффективности при высоких нагрузках. Это позволит дата-центрам не только снизить операционные расходы, связанные с энергопотреблением, но и улучшить общую производительность серверного оборудования.

Кроме того, Infineon уделяет особое внимание экологическим стандартам в производстве и эксплуатации своих продуктов. Новые блоки питания будут соответствовать самым строгим экологическим нормам, что позволит дата-центрам выполнять свои обязательства в области устойчивого развития и снижения углеродного следа.

Представители компании отмечают, что внедрение этих инновационных блоков питания будет способствовать развитию более мощных и энергоэффективных серверных платформ, которые будут играть ключевую роль в обеспечении вычислительных мощностей для приложений ИИ и НРС в ближайшие годы.

Infineon Technologies AG планирует представить свою новую линейку блоков питания для серверов на ведущих отраслевых выставках в ближайшее время.