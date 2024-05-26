Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, планирует построить собственный суперкомпьютер для обеспечения работы ИИ-бота Grok. Ввод в эксплуатацию намечен на осень 2024 года, возможно сотрудничество с Oracle .

Илон Маск, известный предприниматель и инноватор, продолжает удивлять мир своими амбициозными проектами. На этот раз в центре внимания оказалась компания xAI, принадлежащая Маску. В рамках недавней встречи с инвесторами миллиардер поделился планами по созданию собственного суперкомпьютера, который будет обеспечивать работоспособность ИИ-бота Grok, разрабатываемого xAI.

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Маск подчеркнул, что ввод суперкомпьютера в эксплуатацию запланирован уже на осень 2024 года. Это свидетельствует о серьезности намерений компании и готовности инвестировать значительные ресурсы в развитие передовых технологий искусственного интеллекта.

Примечательно, что в рамках этого амбициозного проекта xAI может объединить усилия с Oracle, одним из лидеров в области корпоративного программного обеспечения и облачных вычислений. Сотрудничество двух гигантов индустрии может привести к прорывным результатам и ускорить развитие ИИ-технологий.

Однако официальные представители как xAI, так и Oracle пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу. Это может быть связано с конфиденциальностью переговоров или желанием компаний сохранить интригу до момента официального объявления о партнерстве.

Планы Илона Маска по созданию собственного суперкомпьютера для ИИ-бота Grok демонстрируют его стремление быть в авангарде технологического прогресса. Учитывая послужной список Маска, включающий успехи SpaceX и Tesla, можно ожидать, что проект xAI привлечет значительное внимание как со стороны инвесторов, так и со стороны широкой общественности.

Создание собственного суперкомпьютера - амбициозная и дорогостоящая задача, требующая значительных инвестиций и привлечения лучших специалистов. Однако, учитывая амбиции Маска и успех его предыдущих проектов, xAI вполне по силам бросить вызов лидерам рынка ИИ и предложить миру инновационные решения на базе Grok.

Остается лишь дождаться дальнейших подробностей о характеристиках и возможностях будущего суперкомпьютера, а также о потенциальном сотрудничестве между xAI и Oracle. Несомненно, этот проект может стать очередной вехой в истории развития искусственного интеллекта и открыть новые горизонты для применения ИИ-технологий в различных сферах жизни.