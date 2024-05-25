Японский парламент обсуждает закон, который может заставить Apple разрешить сторонние магазины приложений на своих устройствах, что положит конец монополии App Store.

В настоящий момент японский парламент активно обсуждает законопроект, направленный на то, чтобы заставить Apple открыть свой App Store для сторонних разработчиков и платформ. Этот законопроект, впервые предложенный в 2023 году, сейчас проходит официальное рассмотрение и, по данным инсайдеров, ожидается, что он пройдет через обе палаты парламента.

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Основная цель нового закона — стимулирование конкуренции и снижение цен на приложения для конечных пользователей. В последние годы все больше стран выражают озабоченность по поводу доминирующего положения таких гигантов, как Apple и Google, на рынке мобильных приложений. Эти компании, контролируя доступ к своим платформам, фактически монополизировали рынок, что ограничивает возможности для других разработчиков и приводит к завышенным ценам для потребителей.

Европейский союз уже предпринял шаги в этом направлении. Закон о цифровых рынках (DMA), вступивший в силу в 2023 году, нацелен на устранение антиконкурентных практик крупных технологических компаний. Одним из ключевых требований DMA является обязательное открытие платформ, таких как App Store, для сторонних разработчиков. Это позволяет пользователям устанавливать приложения из альтернативных источников, а разработчикам — распространять свои продукты без необходимости платить комиссию платформодержателям.

Японский законопроект во многом основан на положениях DMA, но также учитывает специфику национального рынка и правовой системы. В документе указано, что Apple и другие крупные платформодержатели должны будут предоставить возможность установки приложений из сторонних источников без ограничений. Кроме того, закон требует прозрачности в отношении алгоритмов ранжирования и поиска приложений, что позволит избежать скрытого продвижения собственных продуктов платформодержателей.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии, Хироши Сэки, отметил: "Мы стремимся создать более справедливую и конкурентную среду для всех участников рынка. Наши меры направлены на поддержку инноваций и снижение цен для конечных пользователей. Мы уверены, что открытие платформы принесет пользу как разработчикам, так и потребителям".

Ожидается, что новый законопроект вызовет значительное сопротивление со стороны крупных технологических компаний. Apple уже неоднократно заявляла о своей позиции против подобных мер, утверждая, что открытие платформы ставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей. Однако сторонники законопроекта указывают на опыт Европейского союза, где подобные меры уже начали приносить положительные результаты.

Представители малого и среднего бизнеса, а также независимые разработчики приложений, напротив, приветствуют инициативу. Они считают, что новый закон позволит им конкурировать на равных условиях и предложить пользователям более широкий выбор продуктов. "Мы давно ждали таких изменений. Это позволит нам сократить затраты на распространение приложений и направить больше ресурсов на разработку и улучшение продуктов", — комментирует Такаши Ямада, основатель стартапа по разработке мобильных приложений в Токио.

Для конечных пользователей законопроект может означать снижение цен на приложения и появление большего количества инновационных продуктов. Открытие платформы также позволит избежать монополизации рынка, где несколько крупных игроков диктуют условия и цены. Это особенно важно в условиях растущего спроса на цифровые услуги и приложения, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.