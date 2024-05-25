Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Япония готовит закон, который заставит Apple открыть App Store
Японский парламент обсуждает закон, который может заставить Apple разрешить сторонние магазины приложений на своих устройствах, что положит конец монополии App Store.

В настоящий момент японский парламент активно обсуждает законопроект, направленный на то, чтобы заставить Apple открыть свой App Store для сторонних разработчиков и платформ. Этот законопроект, впервые предложенный в 2023 году, сейчас проходит официальное рассмотрение и, по данным инсайдеров, ожидается, что он пройдет через обе палаты парламента.

реклама

Основная цель нового закона — стимулирование конкуренции и снижение цен на приложения для конечных пользователей. В последние годы все больше стран выражают озабоченность по поводу доминирующего положения таких гигантов, как Apple и Google, на рынке мобильных приложений. Эти компании, контролируя доступ к своим платформам, фактически монополизировали рынок, что ограничивает возможности для других разработчиков и приводит к завышенным ценам для потребителей.

Европейский союз уже предпринял шаги в этом направлении. Закон о цифровых рынках (DMA), вступивший в силу в 2023 году, нацелен на устранение антиконкурентных практик крупных технологических компаний. Одним из ключевых требований DMA является обязательное открытие платформ, таких как App Store, для сторонних разработчиков. Это позволяет пользователям устанавливать приложения из альтернативных источников, а разработчикам — распространять свои продукты без необходимости платить комиссию платформодержателям.

Японский законопроект во многом основан на положениях DMA, но также учитывает специфику национального рынка и правовой системы. В документе указано, что Apple и другие крупные платформодержатели должны будут предоставить возможность установки приложений из сторонних источников без ограничений. Кроме того, закон требует прозрачности в отношении алгоритмов ранжирования и поиска приложений, что позволит избежать скрытого продвижения собственных продуктов платформодержателей.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии, Хироши Сэки, отметил: "Мы стремимся создать более справедливую и конкурентную среду для всех участников рынка. Наши меры направлены на поддержку инноваций и снижение цен для конечных пользователей. Мы уверены, что открытие платформы принесет пользу как разработчикам, так и потребителям".

Ожидается, что новый законопроект вызовет значительное сопротивление со стороны крупных технологических компаний. Apple уже неоднократно заявляла о своей позиции против подобных мер, утверждая, что открытие платформы ставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей. Однако сторонники законопроекта указывают на опыт Европейского союза, где подобные меры уже начали приносить положительные результаты.

Представители малого и среднего бизнеса, а также независимые разработчики приложений, напротив, приветствуют инициативу. Они считают, что новый закон позволит им конкурировать на равных условиях и предложить пользователям более широкий выбор продуктов. "Мы давно ждали таких изменений. Это позволит нам сократить затраты на распространение приложений и направить больше ресурсов на разработку и улучшение продуктов", — комментирует Такаши Ямада, основатель стартапа по разработке мобильных приложений в Токио.

Для конечных пользователей законопроект может означать снижение цен на приложения и появление большего количества инновационных продуктов. Открытие платформы также позволит избежать монополизации рынка, где несколько крупных игроков диктуют условия и цены. Это особенно важно в условиях растущего спроса на цифровые услуги и приложения, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

#apple #технологии #google #япония #приложения #app store #закон #конкуренция #регулирование #монополия #цифровые рынки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
7
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
14
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
8
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
4
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
5
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
5
«Роскосмос» обещает завершить второй этап создания Российской орбитальной станции в 2033 году
1
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3
ASML задумалась о создании литографических сканеров со сверхвысокой числовой апертурой
+
MacOS 15 полностью изменит системные настройки Mac
1
Жители Волчанска используют реку, чтобы перебраться на российскую территорию и спастись от ВСУ
+
Для DARPA разработан высокоскоростной самолет вертикального взлета и посадки для миссий спецназа
+

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
52
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
17
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
10
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
3

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
19:10
В начале нулевых у меня 98 винда на ставилась на 64 атлоне, выводило ошибку при установке, пришлось хрюнделя ставить.
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
oleg 24
19:09
сейчас все игры это геноцид своего мозга и мобов в игре. баба с луком мочит роботов. в симуляторе жопы лошади геноцид ковбоев. итд. персонаж бессмертен. переживания 0. просто говно тир . все одно и то...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Юрий Филатов
19:07
Столько ядер система питания АМ5 не выдержит. Тут нужен разъем TR4
AMD Zen 6 возможно будет иметь до 256 ядер и 512 потоков
matocob
19:03
Вам моего счастья всё равно не понять. Зачем люди в первой четверти 21-го века занимаются восстановлением каких-то там ПК Поиск или паяют и собирают IBM PC XT? Ведь полно эмуляторов каких угодно архит...
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
oleg 24
19:00
ремейк резидент ивел 2 идет на встройке райзен 5600г, на высоких. рим тотал вар или гта 5. танки контра. все эмуляторы ретро. сталкеры балдурсы гейты. да много чего.
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
lighteon
19:00
Ну если гоняться за Voodoo 5 6000, то может и важен PCI. Но зачем она нужна в практическом смысле? Ладно первая Voodoo, которая хорошо работает с переходными DOS/Glide играми, которые имеют серьезные ...
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
Иван Шипилов
18:59
11 ? Одна из если не самая худшая из версий винды за всю историю.
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
oleg 24
18:55
эти существа боты с текстом по методичке. шестерят на хозяев. а вот кто хозяева этих шестерок. масоны или рептилойды или те чья задача что бы люди срались. иногда замечаешь что все по методичке у бот...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Чато- - -Бот
18:55
>Зачем мне в Украину идти? Правильно, Трусикер, иди в дупу, к своим.
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Зю
18:53
Для Win11 заявляли поддержку до 2035 года. Но потом страница исчезла. Так что Win12 можно ещё лет 10 прождать
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем