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Госдума рассматривает запрет на передвижные камеры для рассылки автоматических штрафов
В Госдуму РФ внесен законопроект, который предлагает ограничить использование передвижных и мобильных камер для фиксации нарушений ПДД.

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, направленный на ограничение использования передвижных и мобильных камер для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, так называемых "писем счастья".

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Согласно проекту закона, подготовленного депутатами от различных фракций, предполагается ввести запрет на установку передвижных камер в местах, где водители склонны к незначительным нарушениям ПДД, но без угрозы безопасности дорожного движения. Цель законопроекта – не допустить злоупотребления этими техническими средствами с целью увеличения количества штрафов, а не для поддержания безопасности на дорогах.

Представители Госдумы отмечают, что в последние годы наблюдается тенденция к установке передвижных камер в местах, где водители часто совершают небольшие проступки, такие как превышение скорости на несколько километров в час или несоблюдение дистанции. Парламентарии утверждают, что такая практика не способствует повышению безопасности дорожного движения, а превращается в инструмент пополнения бюджета за счет множества незначительных штрафов.

"Мы не против использования современных технологий для контроля соблюдения ПДД, но это должно служить обеспечению безопасности, а не превращаться в источник легких денег", – заявил один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы.

Законопроект предлагает ввести четкие критерии для установки передвижных камер, которые должны быть связаны исключительно с обеспечением безопасности дорожного движения. В частности, камеры смогут устанавливаться только в местах, где ранее фиксировались серьезные нарушения, приведшие к ДТП или создавшие угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме того, проект закона предусматривает создание специальной комиссии, которая будет контролировать процесс установки и эксплуатации передвижных камер. Комиссия будет состоять из представителей Государственной Думы, МВД, Росавтодора и независимых экспертов.

Общественность также активно обсуждает данный законопроект. Мнения разделились: с одной стороны, автолюбители поддерживают инициативу, считая, что это поможет избежать необоснованных штрафов, с другой – некоторые эксперты высказывают опасения, что ограничение использования камер может привести к снижению контроля над дорожным движением.

"Мы должны найти баланс между обеспечением безопасности на дорогах и защитой прав водителей. Задача непростая, но решение этой проблемы – в интересах всех участников дорожного движения", – подчеркнул глава комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе и ожидает дальнейшего рассмотрения. В случае его принятия, ожидается, что он будет способствовать более справедливому и эффективному контролю за соблюдением правил дорожного движения, снизит количество необоснованных штрафов и, как следствие, улучшит отношение водителей к существующим системам контроля.

По мере развития ситуации и прохождения законопроекта через все этапы законодательного процесса, будет важно отслеживать реакцию общественности, позицию правоохранительных органов и, конечно, изменение ситуации на дорогах. 

#безопасность #законопроект #пдд #государственная дума #нарушения #автоматические штрафы #дорожное движение #передвижные камеры
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