«Лаборатория Касперского» предупреждает о создании мошенниками поддельного проекта, который мимикрирует под Move-To-Earn (M2E). Злоумышленники выманивают деньги у русскоязычных пользователей, предлагая им заработок на криптовалюте через аренду виртуальных NFT-кроссовков.

Эксперты "Лаборатории Касперского" предупреждают о новой волне мошенничества, нацеленной на пользователей, желающих заработать на криптовалюте. Злоумышленники создали ресурс, который имитирует популярный проект, работающий по модели Move-To-Earn (M2E), и выманивает деньги у людей, рассчитывающих на лёгкий заработок.

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Схема злоумышленников проста, но эффективна. Они распространяют рекламу поддельного проекта в социальных сетях, обещая своим жертвам быстрый и простой заработок на криптовалюте. Чтобы "присоединиться" к проекту, пользователю необходимо авторизоваться через Telegram-бот. На самом деле, бот не более чем инструмент для перенаправления жертвы на фишинговый сайт.

Этот сайт представляет собой точную копию популярного M2E-проекта, включая дизайн, адаптированный под мобильные устройства. Пользователю предлагается приобрести виртуальные NFT-кроссовки и сдавать их в аренду "раннерам", которые якобы будут зарабатывать деньги, бегая. За каждую пробежку "раннер" будет получать вознаграждение, часть которого, по обещаниям мошенников, достанется владельцу кроссовок.

В реальности, после авторизации на сайте, пользователи сталкиваются с требованием внести "первоначальный взнос" или "комиссию за аренду". После ввода данных банковской карты, деньги моментально исчезают, а мошенники исчезают бесследно.

"Схема работает за счет доверия пользователей к популярным проектам и их желания быстро и легко заработать", - заявил руководитель отдела исследований "Лаборатории Касперского". "Важно помнить, что никакой заработок не возможен без вложений собственных усилий и времени. Прежде чем вкладывать деньги в любой проект, необходимо тщательно проверить его репутацию, а также проконсультироваться с экспертами".

Чтобы избежать подобных мошеннических схем, эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют:

Не доверять информации из ненадежных источников. Проверяйте информацию о проектах на официальных сайтах и в авторитетных изданиях.

Не вводить личные данные на подозрительных сайтах. Внимательно проверяйте адрес сайта и наличие сертификата безопасности.

Не переводить деньги на неизвестные счета. В случае сомнений, обратитесь в банк или к специалисту по кибербезопасности.

Не верить обещаниям лёгкого заработка. Если вам предлагают "золотые горы" без каких-либо усилий, скорее всего, это мошенничество.

"Лаборатория Касперского" активно борется с киберпреступностью и предупреждает пользователей о существующих угрозах. Важно быть бдительным и не поддаваться на уловки мошенников. В случае обнаружения подозрительной активности, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.