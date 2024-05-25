Российские компании СберТех и 1С подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и поддержки отечественных информационных технологий. Целью совместной работы является создание центра компетенций для продвижения на рынок инициатив перехода на отечественные решения и импортозамещенный технологический стек.

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и компания «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и поддержки отечественных информационных технологий. Совместными усилиями компаний будет создан центр компетенций для совместного продвижения на рынок инициатив по переходу на российские решения и импортозамещенный технологический стек.

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Согласно соглашению, «СберТех» и «1С» осуществим консультативное сотрудничество в области развития российской информационной экономики, обмена опытом и лучшими практиками в области развития и поддержки отечественных информационных технологий. Кроме того, компании намерены организовать совместные исследования и разработки, а также проведение семинаров, конференций и других мероприятий для повышения конкурентоспособности российской информационной экономики.

Центр компетенций, который будет создан на основе совместного сотрудничества компаний, станет центромexpertise в области развития отечественных информационных технологий и импортозамещения. В рамках центра будут реализованы инициативы по поддержке развития инновационных продуктов и технологий, повышению уровня квалификации специалистов в области информационных технологий и содействию переходу на отечественные решения в различных сферах экономики и общества.

«Сотрудничество с «СберТех» позволит нам вместе двигаться к оптимизации экономической эффективности инновационного развития России, ускорять переход на отечественные решения и импортозамещенный технологический стек, а также создавать новые возможности для развития российской информационной экономики», - отметил генеральный директор компании «1С» Анатолий Бобылев.

«СберТех» рассматривает совместное сотрудничество с «1С» как один из важнейших шагов в поддержке развития отечественных информационных технологий и импортозамещения. Мы убеждены, что совместные усилия компаний позволят создать условия для повышения конкурентоспособности российской информационной экономики и развития инновационного подхода в различных сферах экономики и общества», - сказал исполнительный директор «СберТех» Михаил Алексеев.