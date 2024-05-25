Крупнейший российский оператор связи отказывается от решений Oracle в пользу собственной биллинговой системы на базе отечественной СУБД Pangolin от «Сбера».

Крупнейший российский оператор связи «Ростелеком» объявил о масштабном проекте по импортозамещению, отказавшись от решений американской корпорации Oracle в пользу собственной биллинговой системы, основанной на отечественной системе управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin от «Сбера».

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Решение о переходе на отечественное программное обеспечение продиктовано стремлением компании повысить безопасность и независимость своей ИТ-инфраструктуры, а также обеспечить стабильность и эффективность бизнес-процессов в условиях растущей геополитической напряженности.

Platform V Pangolin – это передовая СУБД, разработанная командой опытных инженеров и разработчиков «Сбера». Она обладает широким набором функций, обеспечивающих высокую производительность, надежность и безопасность хранения данных. В основе СУБД лежат принципы открытости и совместимости, что позволяет легко интегрировать ее с различными приложениями и платформами.

Переход на собственную биллинговую систему на базе Pangolin позволит «Ростелекому» не только сократить зависимость от зарубежного ПО, но и получить ряд дополнительных преимуществ, среди которых:

- повышение эффективности бизнес-процессов: новая система позволит оптимизировать процессы тарификации, расчетов с абонентами и управления услугами, что приведет к снижению операционных затрат и повышению качества обслуживания клиентов.

- гибкость и масштабируемость: архитектура Pangolin обеспечивает высокую гибкость и масштабируемость решения, что позволит «Ростелекому» быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и потребностям абонентов.

- усиление контроля над данными: использование отечественной СУБД гарантирует полную конфиденциальность и безопасность данных абонентов, а также соответствие требованиям российского законодательства.

Проект по разработке и внедрению новой биллинговой системы является долгосрочным и потребует значительных инвестиций. Однако, по мнению экспертов, это стратегически важное решение, которое позволит «Ростелекому» укрепить свои позиции на рынке и обеспечить устойчивое развитие в будущем.

В «Сбере» отмечают, что проект с «Ростелекомом» – это значимый шаг в развитии Pangolin и подтверждение высокого уровня доверия к отечественным разработкам. Компания намерена продолжить активную работу над совершенствованием СУБД и расширением ее функциональности, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных клиентов.