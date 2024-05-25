Более того, ученые утверждают, что их метод позволяет контролировать форму, размер и цвет создаваемых алмазов.

Группа южнокорейских ученых из Сеульского национального университета совершила прорыв, позволяющий создавать идеальные алмазы в лабораторных условиях всего за 15 минут при нормальном атмосферном давлении.

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Этот метод кардинально отличается от традиционных способов получения синтетических алмазов, которые требуют экстремальных температур и давлений, сравнимых с условиями в недрах Земли. Революционная технология, разработанная корейскими исследователями, открывает новую эру в производстве искусственных алмазов, делая процесс быстрым, энергоэффективным и экологически чистым.

"Наш подход основан на использовании специальных катализаторов и контролируемой химической реакции, которая позволяет атомам углерода самоорганизовываться в кристаллическую структуру алмаза", поясняет профессор Ким Джон Су, возглавлявший исследовательскую группу. "Это достижение стало возможным благодаря нашему глубокому пониманию фундаментальных процессов образования алмазов на атомарном уровне".

Полученные синтетические алмазы обладают всеми характеристиками натуральных камней, включая непревзойденную твердость, блеск и оптические свойства. Более того, ученые утверждают, что их метод позволяет контролировать форму, размер и цвет создаваемых алмазов, открывая новые возможности для ювелирной промышленности и высокотехнологичных применений.

Прорыв корейских исследователей уже вызвал ажиотаж в научном сообществе и промышленных кругах. Эксперты предсказывают, что эта технология может коренным образом изменить рынок алмазов, сделав их доступными для массового производства и снизив зависимость от добычи природных ресурсов.

"Это открытие имеет огромный потенциал для революционизации алмазной индустрии и связанных с ней отраслей", комментирует профессор Джеймс Вонг из Массачусетского технологического института. "Быстрое и экономичное производство синтетических алмазов может привести к появлению новых приложений в электронике, оптике, а также к созданию сверхпрочных материалов для аэрокосмической и оборонной промышленности".