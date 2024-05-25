Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Группа ученых из Южной Кореи разработала метод синтеза алмазов при нормальном давлении
Более того, ученые утверждают, что их метод позволяет контролировать форму, размер и цвет создаваемых алмазов.

Группа южнокорейских ученых из Сеульского национального университета совершила прорыв, позволяющий создавать идеальные алмазы в лабораторных условиях всего за 15 минут при нормальном атмосферном давлении. 

реклама

Этот метод кардинально отличается от традиционных способов получения синтетических алмазов, которые требуют экстремальных температур и давлений, сравнимых с условиями в недрах Земли. Революционная технология, разработанная корейскими исследователями, открывает новую эру в производстве искусственных алмазов, делая процесс быстрым, энергоэффективным и экологически чистым.

"Наш подход основан на использовании специальных катализаторов и контролируемой химической реакции, которая позволяет атомам углерода самоорганизовываться в кристаллическую структуру алмаза", поясняет профессор Ким Джон Су, возглавлявший исследовательскую группу. "Это достижение стало возможным благодаря нашему глубокому пониманию фундаментальных процессов образования алмазов на атомарном уровне".

Полученные синтетические алмазы обладают всеми характеристиками натуральных камней, включая непревзойденную твердость, блеск и оптические свойства. Более того, ученые утверждают, что их метод позволяет контролировать форму, размер и цвет создаваемых алмазов, открывая новые возможности для ювелирной промышленности и высокотехнологичных применений.

Прорыв корейских исследователей уже вызвал ажиотаж в научном сообществе и промышленных кругах. Эксперты предсказывают, что эта технология может коренным образом изменить рынок алмазов, сделав их доступными для массового производства и снизив зависимость от добычи природных ресурсов.

"Это открытие имеет огромный потенциал для революционизации алмазной индустрии и связанных с ней отраслей", комментирует профессор Джеймс Вонг из Массачусетского технологического института. "Быстрое и экономичное производство синтетических алмазов может привести к появлению новых приложений в электронике, оптике, а также к созданию сверхпрочных материалов для аэрокосмической и оборонной промышленности".

#инновации #южная корея #высокие технологии #алмазы #новые материалы #прорыв в науке #синтетические алмазы #ювелирная промышленность
+
Написать комментарий (0)
Unistellar представила бинокль с технологией дополненной реальности Envision
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
15
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
5
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
2
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
2
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Смартфон OnePlus 13 одним из первых будет оснащён новым чипом Snapdragon 8 Gen 4
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
В Благовещенске открылся крупнейший в Евразии фонтанный комплекс
+
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
4
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
1
Южная Корея расщедрилась, выделив $19 млрд на поддержку национальной полупроводниковой отрасли
+

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
37
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
1
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
20
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
6
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
17
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
13

Сейчас обсуждают

Слав Webster
05:11
Энидеск - просто сверхопасная дыра. Того кто использует энидеск с защищенных корпоративных сетях нужно сразу увольнять с волчим билетом
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
Марат Секрет
04:54
Санкции которые ввели США, это последствия неудачного визита Блинкена в Китай. Хотели бы поддержать маска, то санкции давно бы ввели два эти
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
Иван Кузнецов
04:51
Сомнительная новость. Ещё не было ни одного успешного беспилотного полёта, и сразу экипаж?
SpaceX готовит Starship к четвертому испытательному полету
Степан Ахматов
04:34
А я вот думаю 3060 поменять на 4060ti 16 гиговую, 3060 увы, без длсс уже становится печальной в игре на ультрах
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Степан Ахматов
04:30
Почему ты ничего не пишешь что включаешь фср? Только он чутка даёт твоему хламу хоть чуть чуть че то тянуть
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Midnight Sun
04:13
Дурыныч, ты уже откупился от ТЦК?
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
Midnight Sun
04:11
КЧФ на месте, хотя вам там в уши такое льют... Хотя вам нравится.
Генсек НАТО призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по общепризнанной территории РФ
Midnight Sun
04:10
Старая шарманка про Сбер и прочее поломалась, приходится новую заводить? 🤣🤣 Эх, Дурыныч... И да, ВТБ купил РНКБ и предоставляет свои услуги в Крыму.
Генсек НАТО призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по общепризнанной территории РФ
Dark_Cloud
04:02
Anydesk работает лучше тимвьювера, без всяких впн. При этом не висит в процессах, как тимвьювер, вообще не требуя установки как таковой. Ушли - и хер бы с ними, скатертью дорога. Назло бабушке отморож...
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
Артур Семиряк
03:48
Покупаю 1080ti. Почему? Потому что вы#бнуться хочется. А лучше - две такие купить, чтобы экспериментировать с SLI и нагрузить могучий Chieftec nitro 85+ BPS-950C.
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем