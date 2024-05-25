SpaceX готовится запустить свой космический корабль Starship в четвертый испытательный полет с экипажем на борту.

Согласно заявлению, опубликованному SpaceX сегодня, компания планирует запустить Starship 5 июня в ожидании одобрения регулирующих органов.

реклама

Starship - это массивный космический корабль, достигающий более 100 метров в высоту и 9 метров в диаметре. Он оснащен многоразовым двигателем Raptor. Космический корабль спроектирован так, чтобы быть полностью многоразовым, с возможностью многократного возвращения на Землю после выполнения миссии, дозаправки и повторного запуска.

Ожидается, что четвертый испытательный полет Starship станет значительным шагом вперед для программы, поскольку он ознаменует первый полет космического корабля с экипажем на борту. Экипаж будет состоять из опытных пилотов-испытателей, которые будут отвечать за оценку характеристик космического корабля и определение любых областей, требующих улучшения.

В последние годы программа Starship сталкивалась с неудачами и задержками, включая серию испытательных полетов, которые закончились неудачей. Тем не менее, SpaceX продолжает продвигаться вперед в разработке космического корабля, и теперь компания уверена, что он готов к поступлению на вооружение.

"Мы рады сделать следующий шаг в развитии программы Starship", - сказал Илон Маск, генеральный директор SpaceX. "Этот полет станет важной вехой в программе, и мы уверены, что он ознаменует значительный шаг вперед в освоении человечеством космоса".

Ожидается, что разрешение регулирующих органов, необходимое для испытательного полета, будет получено в ближайшие дни, и SpaceX тесно сотрудничает с правительственными учреждениями, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых протоколов безопасности.