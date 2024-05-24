Microsoft анонсировала новое обновление Windows 11 под кодовым названием 24H2, включающее новую технологию Prism для улучшения эмуляции приложений x86 на Arm-устройствах.

Windows 11, выпущенная Microsoft в прошлом году, готова к крупному обновлению под кодовым названием 24H2. Это обновление предназначено для повышения производительности и повышения совместимости приложений между архитектурами x86 и Arm.

реклама

По заявлению Microsoft, главной новинкой Windows 11 24H2 станет технология Prism, мощный эмулятор приложений x86, способный запускать традиционные программы Windows на чипах Arm с производительностью на 10-20% выше, чем у текущего эмулятора. Это улучшение поможет сократить разрыв между устройствами x86 и Arm и обеспечит пользователям бесперебойную и высокопроизводительную работу.

Технология Prism является значительным достижением, поскольку в последние годы популярность чипов Arm растет, особенно на рынке мобильных устройств и ноутбуков. Производительность чипов Arm также улучшилась, и Microsoft осознала, что пришло время оптимизировать совместимость и производительность приложений x86 на устройствах Arm.

Обновление Windows 11 24H2 также будет включать другие улучшения и функции. Например, он продолжает расширять поддержку приложений для Android, чтобы предоставить пользователям больше возможностей и гибкости. Интеграция приложений Android с Windows 11 уже была важной особенностью операционной системы, и Microsoft будет продолжать улучшать эту функциональность, чтобы обеспечить бесперебойную и интегрированную работу.

Кроме того, обновление также улучшит производительность и стабильность Windows 11 в целом, что приведет к более плавному и быстрому взаимодействию с пользователем. Microsoft стремится постоянно улучшать и обновлять Windows 11, чтобы соответствовать меняющимся потребностям и ожиданиям пользователей.

Эмуляция x86 на устройствах Arm всегда была проблемой, и обновление Windows 11 24H2 попытается решить эту проблему. Технология Prism поможет преодолеть разрыв между устройствами x86 и Arm, предоставляя пользователям бесперебойную и высокопроизводительную работу. Однако еще слишком рано судить о реальной производительности Prism, и будет интересно посмотреть, как она будет работать на практике.

В целом, обновление Windows 11 24H2 является значительным обновлением, которое улучшит производительность, совместимость и функциональность Windows 11. Технология Prism - это заметный шаг вперед, и ожидается, что она поможет сократить разрыв между устройствами x86 и Arm. Ожидается, что обновление будет доступно позже в этом году, и пользователи могут рассчитывать на улучшенный и оптимизированный пользовательский интерфейс.