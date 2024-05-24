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«Тантор Лабс» и «Аквариус» объединяют усилия для развития отечественных IT-решений
Компании «Тантор Лабс» и «Аквариус» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, которое направлено на совместное развитие программно-аппаратного комплекса Tantor XData для СУБД Tantor.

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), разработчик СУБД Tantor, и российский производитель компьютерной техники «Аквариус» объявили о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве.  Данное соглашение, подписанное генеральным директором «Тантор Лабс» Вадимом Яценко и президентом ГК «Аквариус» Владимиром Степановым в ходе конференции ЦИПР, открывает новые возможности для развития отечественных IT-решений.

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Одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместное развитие программно-аппаратного комплекса Tantor XData, предназначенного для обслуживания СУБД Tantor.  Tantor XData представляет собой комплексное решение,  включающее в себя серверы «Аквариус»  с  установленной на них СУБД Tantor, а также  специальное программное обеспечение для управления и мониторинга системы. Данное решение  обеспечивает высокую производительность,  надежность и  безопасность хранения данных,  что  делает его  идеальным  выбором для  критически важных  инфраструктур.

«Мы рады  объединить усилия  с  «Аквариус», одним из  ведущих  российских производителей компьютерной техники.  Это  сотрудничество позволит  нам  предложить  рынку  еще  более эффективные  и  надежные  решения  для хранения и  обработки  данных.  Совместная разработка  Tantor XData  является  важным шагом  в  развитии  отечественной  IT-индустрии,  и  мы  уверены,  что  это  решение будет  высоко  оценено  нашими  клиентами»,  – отметил  Вадим  Яценко,  генеральный  директор  «Тантор Лабс».

«Партнёрство с  «Тантор Лабс»  является  для нас  важным  шагом  в  развитии  направления отечественных  IT-решений.  Мы  уверены,  что совместные  усилия  позволят  нам  создать высококачественные  и  конкурентоспособные продукты,  которые  будут  способствовать развитию  цифровой  экономики  России»,  – заявил  Владимир  Степанов,  президент  ГК «Аквариус».

Соглашение  о  стратегическом  партнёрстве также  предусматривает  совместное продвижение  продуктов  и  технологий  на рынке.  Компании  планируют  проводить совместные  маркетинговые  кампании, организовывать  конференции  и  вебинары,  а также  предоставлять  совместную техническую поддержку  клиентам.

Данное  сотрудничество  является  ярким примером  консолидации  усилий отечественных  IT-компаний  в  целях  развития национальной  информационной  безопасности и  цифровой  трансформации.  Совместные усилия  «Тантор Лабс»  и  «Аквариус» способствуют  созданию  современных  и надежных  IT-решений  для  российских организаций  и  предприятий.

#it #стратегическое партнерство #цифровая трансформация #аквариус #tantor #отечественные решения #программно-аппаратный комплекс #субд #тантор лабс
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