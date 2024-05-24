Компании «Тантор Лабс» и «Аквариус» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, которое направлено на совместное развитие программно-аппаратного комплекса Tantor XData для СУБД Tantor.

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), разработчик СУБД Tantor, и российский производитель компьютерной техники «Аквариус» объявили о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве. Данное соглашение, подписанное генеральным директором «Тантор Лабс» Вадимом Яценко и президентом ГК «Аквариус» Владимиром Степановым в ходе конференции ЦИПР, открывает новые возможности для развития отечественных IT-решений.

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Одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместное развитие программно-аппаратного комплекса Tantor XData, предназначенного для обслуживания СУБД Tantor. Tantor XData представляет собой комплексное решение, включающее в себя серверы «Аквариус» с установленной на них СУБД Tantor, а также специальное программное обеспечение для управления и мониторинга системы. Данное решение обеспечивает высокую производительность, надежность и безопасность хранения данных, что делает его идеальным выбором для критически важных инфраструктур.

«Мы рады объединить усилия с «Аквариус», одним из ведущих российских производителей компьютерной техники. Это сотрудничество позволит нам предложить рынку еще более эффективные и надежные решения для хранения и обработки данных. Совместная разработка Tantor XData является важным шагом в развитии отечественной IT-индустрии, и мы уверены, что это решение будет высоко оценено нашими клиентами», – отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«Партнёрство с «Тантор Лабс» является для нас важным шагом в развитии направления отечественных IT-решений. Мы уверены, что совместные усилия позволят нам создать высококачественные и конкурентоспособные продукты, которые будут способствовать развитию цифровой экономики России», – заявил Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус».

Соглашение о стратегическом партнёрстве также предусматривает совместное продвижение продуктов и технологий на рынке. Компании планируют проводить совместные маркетинговые кампании, организовывать конференции и вебинары, а также предоставлять совместную техническую поддержку клиентам.

Данное сотрудничество является ярким примером консолидации усилий отечественных IT-компаний в целях развития национальной информационной безопасности и цифровой трансформации. Совместные усилия «Тантор Лабс» и «Аквариус» способствуют созданию современных и надежных IT-решений для российских организаций и предприятий.