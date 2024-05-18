Ученые приближаются к созданию квантового интернета, который обеспечит беспрецедентный уровень безопасности данных благодаря феномену квантовой запутанности.

Квантовый интернет, долгое время считавшийся футуристической концепцией, становится все более осязаемой реальностью. Исследователи по всему миру добиваются значительных успехов в управлении квантовой запутанностью, открывая путь к созданию первого квантового ретранслятора – ключевого элемента для построения глобальной квантовой сети.

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Квантовая запутанность, или квантовое сцепление, – это феномен, который Альберт Эйнштейн назвал "жутким действием на расстоянии". Он заключается в том, что две или более частицы связаны между собой таким образом, что изменение состояния одной мгновенно влияет на состояние другой, независимо от расстояния между ними. Эта "невозможная" связь лежит в основе квантового интернета, который обещает революционизировать сферу передачи данных.

Одним из главных препятствий на пути к созданию квантового интернета является проблема поддержания целостности информации на больших расстояниях. В отличие от классических сетей, где информация передается путем копирования, в квантовых сетях информация кодируется в квантовом состоянии частиц. Любое вмешательство в это состояние приводит к разрушению информации.

Для решения этой проблемы ученые разрабатывают квантовые ретрансляторы – устройства, способные "передавать" квантовую запутанность на большие расстояния. Ретрансляторы будут действовать как узлы квантовой сети, позволяя информации "прыгать" от одного узла к другому без потерь.

Недавние исследования показали значительный прогресс в этой области. Ученым удалось сохранить квантовую запутанность на протяжении длительного времени и на больших расстояниях, что открывает путь к созданию первых прототипов квантовых ретрансляторов.