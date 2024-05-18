Квантовый интернет, долгое время считавшийся футуристической концепцией, становится все более осязаемой реальностью. Исследователи по всему миру добиваются значительных успехов в управлении квантовой запутанностью, открывая путь к созданию первого квантового ретранслятора – ключевого элемента для построения глобальной квантовой сети.
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Квантовая запутанность, или квантовое сцепление, – это феномен, который Альберт Эйнштейн назвал "жутким действием на расстоянии". Он заключается в том, что две или более частицы связаны между собой таким образом, что изменение состояния одной мгновенно влияет на состояние другой, независимо от расстояния между ними. Эта "невозможная" связь лежит в основе квантового интернета, который обещает революционизировать сферу передачи данных.
Одним из главных препятствий на пути к созданию квантового интернета является проблема поддержания целостности информации на больших расстояниях. В отличие от классических сетей, где информация передается путем копирования, в квантовых сетях информация кодируется в квантовом состоянии частиц. Любое вмешательство в это состояние приводит к разрушению информации.
Для решения этой проблемы ученые разрабатывают квантовые ретрансляторы – устройства, способные "передавать" квантовую запутанность на большие расстояния. Ретрансляторы будут действовать как узлы квантовой сети, позволяя информации "прыгать" от одного узла к другому без потерь.
Недавние исследования показали значительный прогресс в этой области. Ученым удалось сохранить квантовую запутанность на протяжении длительного времени и на больших расстояниях, что открывает путь к созданию первых прототипов квантовых ретрансляторов.