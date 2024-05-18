Космический телескоп "Сюнтянь" планируется запустить в декабре 2026 года для более глубокого изучения космического пространства.

Китай активно разрабатывает новейший космический телескоп под названием "Сюнтянь", или China Survey Space Telescope (CSST), который обещает стать важным инструментом для изучения космоса. Этот амбициозный проект предполагает размещение телескопа на орбите вблизи китайской космической станции "Тяньгун", что позволит ему взаимодействовать со станцией и обеспечить более эффективное исследование космического пространства.

реклама

Изначально запуск "Сюнтянь" был запланирован на апрель 2024 года с использованием ракеты-носителя Чанчжэн-5B с космодрома Вэньчан. Однако, на ежегодной конференции CSST2024, которая прошла 14 мая в Ханчжоу, было объявлено о переносе сроков. По последним данным, космический телескоп "Сюнтянь" будет готов к запуску только к 21 декабря 2026 года.

Этот проект вызывает большой интерес у мирового научного сообщества, так как "Сюнтянь" обещает принести значительный вклад в изучение космоса и расширить наши знания о Вселенной. Ученые надеются, что благодаря новому телескопу им удастся обнаружить новые галактики, планеты и другие объекты в космосе, что откроет новые горизонты для астрономии и космических исследований.