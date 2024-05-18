РТК-ЦОД специализируется на облачных вычислениях и центрах обработки данных.

Компания "Ростелеком", планирует провести первичное публичное предложение (IPO) акций своей дочерней компании "РТК-ЦОД". Данная структура специализируется на предоставлении услуг в сфере облачных вычислений и центров обработки данных (ЦОД), являясь ключевым игроком в стремительно развивающейся отрасли цифровых технологий.

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Первый вице-президент и финансовый директор "Ростелекома", сообщая об этом решении на онлайн-конференции для инвесторов, подчеркнул, что компания в настоящее время интенсивно работает над определением ключевых параметров предстоящего IPO, включая его масштабы, структуру и конкретные сроки проведения. Этот шаг, по мнению топ-менеджера, является логическим продолжением стратегии развития "Ростелекома", направленной на усиление присутствия компании в сегменте высокотехнологичных услуг и привлечение дополнительных инвестиций для дальнейшего роста.

"РТК-ЦОД" в последние годы демонстрирует впечатляющие темпы развития, успешно конкурируя с крупнейшими игроками рынка и предлагая своим клиентам передовые решения в области облачных вычислений и хранения данных. Выход на биржу позволит компании не только привлечь необходимый капитал для расширения своей деятельности, но и обеспечить более высокий уровень прозрачности и ответственности перед инвесторами.

Предполагается, что компания будет стремиться к листингу на Московской бирже, что, в свою очередь, может привлечь внимание как отечественных, так и международных инвесторов, заинтересованных в развитии цифровой экономики России.

Специалисты указывают на ряд факторов, которые могут сыграть в пользу успешного IPO "РТК-ЦОД". К ним относятся устойчивый рост спроса на облачные услуги среди бизнеса и государственных структур, а также стратегическое положение "Ростелекома" на рынке телекоммуникаций, что обеспечивает "РТК-ЦОД" уникальные конкурентные преимущества.

В ближайшее время ожидается, что "Ростелеком" опубликует подробности предстоящего IPO, включая предполагаемый объем размещения, цену акций и другие важные аспекты.