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КамАЗ анонсировал новый туристический автобус
Гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин рассказал о новом проекте компании — создании туристического автобуса, который будет представлен общественности в следующем году.

На проходящем в Казани международном экономическом форуме «KazanForum», генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин представил амбициозные планы компании по разработке нового туристического автобуса. Эта новинка, которая будет представлена общественности в следующем году, обещает внести кардинальные изменения в сферу пассажирских перевозок.

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Проект, над которым работают лучшие инженеры «КамАЗ», ставит перед собой цель не просто создать ещё одно транспортное средство, но и предложить рынку продукт, сочетающий в себе последние технологические достижения в области безопасности, комфорта и экологичности. По словам Сергея Когогина, новый автобус будет воплощением передовых идей и решений, которые сделают путешествия на дальние расстояния более приятными и менее утомительными.

«Мы анализировали потребности операторов туристических маршрутов и отзывы пассажиров со всего мира, чтобы наше новое творение максимально соответствовало запросам современного рынка. Наш туристический автобус будет обладать улучшенной эргономикой, продвинутыми системами безопасности и, что немаловажно, экологически чистым двигателем», — подчеркнул Когогин.

Особое внимание в проектировании автобуса «КамАЗ» уделено комфорту пассажиров. Салон будет оснащён современными развлекательными системами, включая Wi-Fi, системы персонального освещения и мультимедиа с возможностью подключения через Bluetooth. Кресла нового поколения, разработанные с учётом последних исследований в области анатомии, позволят пассажирам чувствовать себя расслабленно даже во время многочасовых поездок.

Важной особенностью автобуса станет его экологичность. «КамАЗ» планирует использовать гибридные и полностью электрические версии двигателей, что существенно снизит выбросы углекислого газа и других вредных веществ. «Это будет шаг в сторону устойчивого развития и ответственного отношения к окружающей среде, который сегодня активно поддерживается на глобальном уровне», — отметил Когогин.

Технологическое оснащение автобуса также включает в себя продвинутые системы водительской помощи, такие как адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений и автоматическое торможение в чрезвычайных ситуациях, что делает управление автобусом более безопасным и интуитивным.

Производство нового туристического автобуса запланировано на начало следующего года, и уже к середине года первые модели поступят в продажу. «КамАЗ» ожидает, что новый продукт найдёт своего потребителя не только в России, но и на международных рынках, укрепляя позиции компании как одного из лидеров в производстве коммерческого транспорта.

#камаз #премьера #kazanforum #рынок транспорта #транспортные услуги #туристический автобус
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