Компания «Лаборатория ППШ» начала разработку тепловизионного комплекса для обнаружения и нейтрализации безэкипажных катеров, угрожающих кораблям Черноморского флота. Комплекс, адаптированный для различных видов стрелкового оружия, сможет выявлять БЭКи на расстоянии до одного километра.

Компания «Лаборатория ППШ» начала разработку тепловизионного комплекса, предназначенного для защиты кораблей Черноморского флота России (ЧФ России) от атак безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил генеральный директор компании Денис Осломенко.

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По словам Осломенко, специалисты компании работают над адаптацией тепловизионных прицелов и прицельных комплексов для пулемета Калашникова модернизированного (ПКМ), пулемета «Корд», а также другого стрелкового оружия. Разрабатываемые устройства смогут обнаруживать БЭКи на расстоянии до одного километра, что позволит защитить корабли ЧФ от потенциальных угроз.

«Наши специалисты занимаются адаптацией тепловизионных прицелов и комплексов для стрелкового оружия, включая ПКМ и пулемет "Корд". Это позволит экипажам кораблей Черноморского флота своевременно выявлять атаки безэкипажных катеров и оперативно реагировать на потенциальные угрозы», — отметил Осломенко.

Тепловизионный комплекс разрабатывается с учетом специфики военного применения на море. Он будет интегрирован с системами управления огнем на кораблях, что позволит эффективно и быстро нейтрализовать безэкипажные катера. Ожидается, что новая система даст возможность обнаруживать БЭКи в любых погодных условиях и в темное время суток.

Безэкипажные катера представляют все большую угрозу для военных кораблей по всему миру. Эти небольшие, маневренные и часто незаметные суда могут использоваться для различных задач, в том числе для атак на крупные военно-морские объекты. Таким образом, разработка тепловизионного комплекса направлена на повышение безопасности флота и предотвращение возможных атак.

Компания «Лаборатория ППШ» специализируется на разработке и производстве современных систем наблюдения и прицельных комплексов. По словам Осломенко, разработка тепловизионного комплекса для защиты кораблей ЧФ является одним из приоритетных направлений в деятельности компании.

В последние годы Россия активно инвестирует в развитие технологий для повышения защиты и боевой эффективности своих флотов. Внедрение новых тепловизионных комплексов станет важным шагом в обеспечении безопасности военно-морских сил России в регионе Черного моря и позволит усилить защиту от современных угроз, в том числе со стороны безэкипажных катеров.