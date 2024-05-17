Китайская компания OSChina совместно с российскими 3Logic Group и Xellon запустила платформу для хранения и обмена открытым кодом Gitee. Данные платформы будут находиться в дата-центре в Москве, обеспечивая высокую скорость доступа и надежность работы для российских пользователей.

В мире технологий сотрудничество между странами становится все более важным, особенно в области разработки программного обеспечения и хранения данных. Сегодня стало известно, что китайская компания OSChina совместно с российскими компаниями 3Logic Group и Xellon запустила новую платформу для хранения и обмена открытым кодом под названием Gitee. Данные этой платформы будут находиться в дата-центре, расположенном в Москве.

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Gitee – это платформа для хранения и совместной разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая уже завоевала популярность в Китае. С помощью данной платформы разработчики могут делиться своими проектами, сотрудничать в их разработке и управлять версиями программного обеспечения. Платформа поддерживает множество языков программирования и предоставляет удобные инструменты для управления проектами и мониторинга их состояния.

На пресс-конференции, посвященной запуску Gitee в России, представители OSChina, 3Logic Group и Xellon подчеркнули важность этого сотрудничества. "Мы рады представить Gitee российским разработчикам. Эта платформа уже доказала свою надежность и удобство в Китае, и мы уверены, что она найдет отклик и в России," – заявил генеральный директор OSChina Ли Чаофен.

Представители 3Logic Group и Xellon отметили, что хранение данных в московском дата-центре обеспечит высокую скорость доступа и надежность работы платформы для российских пользователей. "Мы стремимся предоставить российским разработчикам самые передовые инструменты для работы с открытым кодом. Благодаря нашему сотрудничеству с OSChina, мы можем предложить платформу мирового уровня с локальной поддержкой и хранением данных," – отметил генеральный директор 3Logic Group Андрей Иванов.

Платформа Gitee предлагает широкий спектр возможностей для разработчиков, включая интеграцию с популярными инструментами разработки, такими как Jenkins и GitHub, поддержку CI/CD процессов, а также мощные средства для управления проектами и отслеживания проблем. Благодаря этим функциям, разработчики могут эффективно работать над своими проектами, независимо от их масштаба и сложности.

Запуск Gitee в России также имеет важное значение в контексте укрепления технологического сотрудничества между Россией и Китаем. В последние годы обе страны активно развивают партнерские отношения в области информационных технологий, и новый проект является ярким примером этих усилий.

По словам экспертов, появление Gitee на российском рынке может существенно изменить ландшафт разработки открытого кода в стране. "Российские разработчики получают доступ к мощной и удобной платформе, которая позволит им не только эффективно работать над своими проектами, но и обмениваться опытом и знаниями с коллегами из Китая и других стран," – считает аналитик ИТ-рынка Ольга Смирнова.

В заключение, запуск платформы Gitee в России – это важный шаг в развитии международного сотрудничества в области технологий. Благодаря усилиям OSChina, 3Logic Group и Xellon, российские разработчики получают доступ к передовым инструментам для работы с открытым кодом, что, несомненно, станет стимулом для дальнейшего развития ИТ-отрасли в стране.