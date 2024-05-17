Российские инженеры разработали новый беспилотник для точечных ударов по позициям ВСУ.

В России создан новый беспилотник-камикадзе, который может стать серьезным оружием против военной инфраструктуры Украины. Дрон под названием "Стрела" представляет собой высокотехнологичный летательный аппарат самолетного типа, способный наносить точечные удары по объектам противника в глубине фронта. Он был разработан российскими специалистами из НПО "Стрела".

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По заявлениям разработчиков, дрон имеет уникальную аэродинамическую схему и оснащен современной системой наведения, позволяющей ему преодолевать сложные рельефы и достигать целей с высокой точностью. "Стрела" может лететь на низких высотах, избегая радиолокационных средств обнаружения, что делает ее практически невидимой для систем ПВО противника. Беспилотник оснащен боевым модулем, включающим в себя взрывное устройство большой мощности, что обеспечивает его высокую эффективность в уничтожении укреплений, артиллерии и другой военной техники.

НПО "Стрела" является ведущим предприятием в сфере разработки высокотехнологичных беспилотных систем, и новый дрон-камикадзе - еще одно доказательство того, что Россия активно развивает свое военное оснащение. Как сообщается, "Стрела" уже прошла успешные испытания и вскоре она может быть принята на вооружение российской армии. Это станет серьезным усилением возможностей Российских ВС в контексте специальной военной операции.

Дрон-камикадзе "Стрела" является еще одним свидетельством того, что технологии играют решающую роль. Новейший российский дрон, станет опасным дополнением к арсеналу средств поражения, имеющихся у российских военных, и способным наносить точные и мощные удары по позициям ВСУ.