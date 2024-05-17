Великобритания успешно провела серию испытательных полётов с использованием квантовой навигационной системы, способной предотвратить глушение и подмену сигнала GPS.

Великобритания провела серию успешных испытательных полётов, в ходе которых была протестирована основа для перспективной квантовой навигационной системы. Это обещает значительно повысить безопасность навигации, решив одну из самых опасных угроз современности — глушение и подмену сигнала GPS.

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Испытания, организованные при поддержке Министерства обороны Великобритании и ведущих технологических компаний, состоялись на военной базе Вудбридж. В них приняли участие несколько беспилотных летательных аппаратов, оснащённых прототипами квантовых акселерометров и гироскопов. Эти устройства позволяют измерять изменения в движении и ориентации с беспрецедентной точностью, что делает их незаменимыми в условиях, когда сигнал GPS недоступен или подвергается вмешательству.

"Мы гордимся, что наша страна является пионером в разработке и тестировании квантовых навигационных систем" — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "Эти технологии имеют потенциал трансформировать не только военные, но и гражданские сектора, обеспечивая надёжную навигацию в любых условиях".

Одной из ключевых особенностей квантовой навигационной системы является её устойчивость к глушению и подмене сигнала GPS. В последние годы случаи вмешательства в работу спутниковых навигационных систем становятся всё более частыми и изощрёнными. Это представляет серьёзную угрозу для авиации, морского транспорта, а также для наземных автомобильных систем, которые полагаются на точные данные о местоположении. Квантовые технологии, основанные на принципах квантовой механики, предлагают принципиально новый подход к решению этой проблемы.

Использование квантовых акселерометров и гироскопов позволяет создавать автономные навигационные системы, которые не зависят от внешних сигналов. Они работают на основе измерения фундаментальных физических величин и могут поддерживать точность навигации даже в условиях полного отсутствия GPS. Это открывает широкие перспективы для использования таких систем в различных областях — от военных операций и спасательных миссий до коммерческих авиаперевозок и автономных транспортных средств.

Технический директор проекта, доктор Эмили Харрис, отметила: "Испытания прошли успешно, и мы получили ценные данные, которые помогут нам улучшить и доработать технологию. Впереди ещё много работы, но эти результаты подтверждают, что мы движемся в правильном направлении".

Следующим этапом проекта станет интеграция квантовой навигационной системы в реальные условия эксплуатации. Планируется провести дополнительные тесты на различных типах транспортных средств, включая самолёты, корабли и автомобили. Ожидается, что полноценное внедрение технологии может занять несколько лет, однако уже сейчас ясно, что Великобритания сделала значительный шаг вперёд в области квантовой навигации. Это подчеркивает важность инвестиций в научные исследования и разработки.