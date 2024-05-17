Телекоммуникационный оператор МТС объявил о внедрении цифрового ассистента «Марвин», использующего искусственный интеллект для предупреждения абонентов о потенциально опасных входящих вызовах в режиме реального времени.

Компания МТС, один из ведущих телекоммуникационных операторов России, объявила о запуске цифрового ассистента под названием «Марвин». Этот передовой инструмент, основанный на технологиях искусственного интеллекта, призван обеспечить дополнительную защиту абонентов от подозрительных звонков в режиме реального времени.

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Согласно заявлению пресс-службы МТС, «Марвин» будет интегрирован непосредственно в мобильную сеть оператора, что позволит ему анализировать входящие вызовы и предупреждать пользователей о потенциальных угрозах. Ассистент способен распознавать подозрительные номера, связанные с мошенническими схемами, спамом или другими нежелательными активностями.

«Безопасность и комфорт наших клиентов всегда были главным приоритетом для МТС. - отметил генеральный директор компании Вячеслав Николаев - Внедрение "Марвина", это значительный шаг вперед в борьбе с телефонным мошенничеством и обеспечении спокойствия наших абонентов. Мы уверены, что этот инновационный сервис станет надежным помощником для миллионов пользователей».

Цифровой ассистент «Марвин» использует передовые алгоритмы машинного обучения и анализа больших данных для выявления потенциально опасных звонков. Система постоянно обучается и совершенствуется, пополняя базу данных новыми образцами мошеннических номеров и схем.

При поступлении подозрительного вызова «Марвин» в режиме реального времени предупредит абонента с помощью специального уведомления на экране смартфона. Пользователь сможет решить, принимать звонок или отклонить его. Кроме того, ассистент предоставит дополнительную информацию о номере и возможных рисках, связанных с ним.

Запуск «Марвина» - часть масштабной стратегии МТС по цифровой трансформации и внедрению инновационных решений для повышения качества обслуживания клиентов. Компания планирует дальнейшее развитие и совершенствование функционала ассистента, добавляя новые возможности и интеграции с другими сервисами экосистемы МТС.

Услуга будет предоставляться бесплатно в рамках существующих тарифных планов. По прогнозам экспертов, внедрение подобных решений на базе ИИ способно существенно снизить количество успешных мошеннических атак и повысить доверие пользователей к мобильной связи.