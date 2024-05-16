Toshiba, глобальный лидер в области электроники, представила революционные серийные жёсткие диски ёмкостью более 30 Тбайт. Благодаря передовым технологиям HAMR и MAMR, компания значительно увеличила плотность записи данных, открыв новые возможности для хранения и обработки информации в эпоху Big Data и облачных вычислений.

Компания Toshiba, один из ведущих производителей электроники и инновационных технологий, сделала впечатляющий шаг вперёд в области разработки сверхплотных жёстких дисков. Инженерам Toshiba удалось создать первые в мире серийные жёсткие диски ёмкостью более 30 Тбайт, значительно превзойдя текущие отраслевые стандарты.

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Ключом к этому достижению стали две революционные технологии, разработанные специалистами Toshiba: магнитная запись с подогревом (HAMR) и магнитная запись с использованием микроволнового излучения (MAMR). Эти передовые методы записи данных позволили значительно увеличить плотность магнитных доменов на поверхности дисков, что в свою очередь обеспечило возможность хранения огромных объёмов информации на ограниченной площади.

"Достижение отметки в 30 Тбайт на одном жёстком диске - это настоящий прорыв в индустрии хранения данных", - говорит Кэнъити Ямасита, ведущий инженер-исследователь Toshiba. "Благодаря технологиям HAMR и MAMR мы смогли преодолеть барьер, который долгое время считался непреодолимым. Это открывает поистине безграничные возможности для решения задач хранения огромных массивов данных, с которыми сталкиваются как корпоративные, так и индивидуальные пользователи в эпоху Big Data и облачных вычислений".

Технология HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) использует лазерное тепловое воздействие для локального нагрева участка магнитного диска, что позволяет записывать данные на сверхплотные магнитные домены. В свою очередь MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording) применяет микроволновое излучение для ориентации и стабилизации магнитных моментов на диске, что также способствует увеличению плотности записи.

Совместное использование этих двух инновационных методов записи данных стало ключевым фактором, позволившим Toshiba достичь рекордной ёмкости жёстких дисков. Новые накопители будут доступны для корпоративных клиентов уже в 4 квартале 2024 года, а их массовое производство для потребительского рынка ожидается в 2025 году.

"Мы гордимся тем, что Toshiba стала первой компанией, преодолевшей 30-Тбайтный рубеж для жёстких дисков", - отметил Ясуо Хирано, старший вице-президент и глава подразделения Toshiba по разработке накопителей. "Это важная веха в истории развития технологий хранения данных, которая позволит нашим клиентам решать всё более сложные задачи обработки и архивирования огромных массивов информации. Мы продолжим инвестировать в исследования и разработку, чтобы и в дальнейшем оставаться лидерами оотрасли".