Правительство Швеции сделало заявление о готовности принять на своей территории американские ядерные боеголовки в случае возникновения угрозы войны.

Шведское правительство сделало заявление о готовности принять на своей территории американское ядерное оружие. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе пресс-конференции, прошедшей сегодня в Стокгольме.

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"Демократические страны должны быть в состоянии защитить себя от государств, которые могут угрожать применением ядерного оружия", - подчеркнул Кристерссон. По его словам, Швеция готова разместить на своей территории американские ядерные боеголовки, но только в случае возникновения реальной угрозы войны.

Как сообщают источники в шведском правительстве, в ближайшее время также планируется рассмотреть вопрос о расширении военного сотрудничества между Швецией и США. В рамках этого сотрудничества Вашингтон может получить доступ ко всем военным базам в Швеции, а также право на переброску своих войск и военной техники, включая, возможно, и ядерное оружие.

Это заявление шведского премьера стало полной неожиданностью для многих экспертов и политиков как в самой Швеции, так и за рубежом. Ранее Швеция, традиционно придерживавшаяся политики военного нейтралитета, уже вступила в НАТО, что также было воспринято многими как серьезный внешнеполитический разворот страны. Теперь же правительство Кристерссона демонстрирует готовность пойти еще дальше, допуская возможность размещения на шведской земле американских ядерных боеголовок.