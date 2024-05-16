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Ким Чен Ын проинспектировал работу завода по производству тактических ракетных систем
Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын посетил оборонное предприятие, специализирующееся на производстве тактических ракетных систем. Он заявил об успешном выполнении планов производства на первом полугодии и наметил увеличенные цели на конец года.

В рамках продолжающегося укрепления обороноспособности страны, Верховный лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын осуществил визит на одно из передовых предприятий по производству тактических ракетных систем.

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По информации официальных источников, в ходе своего тщательно организованного визита генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР провел подробную инспекцию производственных линий, где были представлены передовые технологии и инновационные решения в области ракетостроения. Лидер страны уделил особое внимание процессам контроля качества и модернизации существующих систем, подчеркнув их ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.

Ким Чен Ын выразил свое удовлетворение достигнутыми результатами, отмечая, что предприятие успешно выполнило производственные планы на первую половину 2024 года, а также подтвердило свою способность обеспечивать Корейскую Народную Армию (КНА) передовыми тактическими ракетными системами. Он подчеркнул, что это является не только значительным шагом к усиленной обороне государства, но и демонстрацией научно-технического прогресса КНДР.

Одним из основных моментов визита стало объявление о том, что к концу текущего года ожидается полное выполнение годового плана по производству тактического ракетного вооружения, которое планируется поставить на вооружение различных частей КНА. Это позволит усилить оперативные возможности и стратегический потенциал армии.

#безопасность #производство #кндр #вооружение #оборона #ким чен ын #корейская народная армия #ракетные системы #технологическое развитие.
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