Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын посетил оборонное предприятие, специализирующееся на производстве тактических ракетных систем. Он заявил об успешном выполнении планов производства на первом полугодии и наметил увеличенные цели на конец года.

В рамках продолжающегося укрепления обороноспособности страны, Верховный лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын осуществил визит на одно из передовых предприятий по производству тактических ракетных систем.

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По информации официальных источников, в ходе своего тщательно организованного визита генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР провел подробную инспекцию производственных линий, где были представлены передовые технологии и инновационные решения в области ракетостроения. Лидер страны уделил особое внимание процессам контроля качества и модернизации существующих систем, подчеркнув их ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.

Ким Чен Ын выразил свое удовлетворение достигнутыми результатами, отмечая, что предприятие успешно выполнило производственные планы на первую половину 2024 года, а также подтвердило свою способность обеспечивать Корейскую Народную Армию (КНА) передовыми тактическими ракетными системами. Он подчеркнул, что это является не только значительным шагом к усиленной обороне государства, но и демонстрацией научно-технического прогресса КНДР.

Одним из основных моментов визита стало объявление о том, что к концу текущего года ожидается полное выполнение годового плана по производству тактического ракетного вооружения, которое планируется поставить на вооружение различных частей КНА. Это позволит усилить оперативные возможности и стратегический потенциал армии.