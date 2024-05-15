Национальное управление по безопасности движения по автомагистралям (NHTSA) США запустило расследование в отношении прототипов роботакси компании Waymo после серии инцидентов, включающих наезды на неподвижные объекты и потенциально опасное поведение на дорогах.

Национальное управление по безопасности движения по автомагистралям (NHTSA) США начало расследование в отношении прототипов роботакси компании Waymo после серии инцидентов, связанных с наездами на неподвижные объекты и потенциально опасным поведением на дорогах.

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В течение последних месяцев NHTSA получило информацию о 22 случаях, когда автономные транспортные средства Waymo сталкивались с различными препятствиями, включая мусорные баки, ограждения и даже другие автомобили. В некоторых случаях роботакси демонстрировали поведение, которое могло привести к нарушению дорожных правил, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности данных транспортных средств на общественных дорогах.

Расследование NHTSA направлено на выяснение причин данных инцидентов и оценку эффективности систем безопасности и управления, используемых в прототипах Waymo. Ведомство также будет анализировать, насколько адекватно реагируют автономные машины на различные дорожные ситуации и соответствуют ли они установленным стандартам безопасности.

"Безопасность наших дорог - наша первостепенная задача, и мы тщательно изучаем любые инциденты, связанные с автономными транспортными средствами", - заявил представитель NHTSA. "Мы стремимся обеспечить, чтобы все технологии, внедряемые на дорогах Америки, соответствовали высочайшим стандартам безопасности и защищали жизни всех участников дорожного движения".

Waymo, один из лидеров в области разработки автономных технологий, выразил готовность сотрудничать с NHTSA в рамках расследования. Компания подчеркнула свою приверженность безопасности и уверенность в надежности своих систем, однако признала необходимость тщательного анализа каждого инцидента для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Результаты расследования могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие и внедрение автономных технологий в США. Ожидается, что NHTSA опубликует предварительные выводы в течение следующих нескольких месяцев, после чего будут предприняты соответствующие меры, включая возможное внесение изменений в регуляторные нормы для автономного транспорта.