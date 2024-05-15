Компания TSMC объявила о начале строительства своего европейского завода по производству полупроводников в Дрездене, Германия. Инвестиции в проект составляют 11 миллиардов долларов, а производство запланировано на 2027 год.

Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковых изделий, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), объявила о планах начать строительство своего завода в Европе. Старт строительства запланирован на четвертый квартал 2024 года. Инвестиции в проект оцениваются в 11 миллиардов долларов, а местом для строительства выбран город Дрезден, Германия.

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Этот шаг является частью стратегии TSMC по расширению своего глобального присутствия и отклику на растущий спрос на производство чипов. С завода, который начнёт своё производство в 2027 году, будут выходить компоненты, использующие передовые технологии.

«Решение о строительстве нового завода в Германии было принято после тщательного анализа рынка и потребностей наших клиентов в Европе», — заявил главный исполнительный директор TSMC, С.С. Вей. Он также подчеркнул, что выбор Дрездена не случаен, ведь этот город уже является одним из ключевых центров исследований и разработок в области полупроводниковой индустрии в Европе.

По словам экспертов, строительство нового завода TSMC в Германии - это значимый шаг для европейского технологического сектора, который сталкивается с растущими вызовами в связи с глобальным дефицитом чипов, усугублённым пандемией COVID-19 и политическими напряженностями. «Это инвестиции не только в производство, но и в экономическое развитие региона, создание рабочих мест и укрепление технологической независимости Европы», — комментирует профессор Ингмар Клозен, эксперт по экономике инноваций.

Новый завод также подчёркивает стремление Германии укрепить свои позиции как лидера в области высоких технологий в Европе. Федеральное правительство Германии приветствовало этот проект, подчеркнув его важность для стратегии развития национальной промышленности.

«Мы рады сотрудничеству с TSMC, поскольку это сотрудничество соответствует нашим стратегическим целям в области технологий и инноваций», — заявил министр экономики Германии.

Ожидается, что новое производство будет способствовать уменьшению зависимости Европы от азиатских поставщиков полупроводников, а также ускорит разработку и производство высокотехнологичной продукции в самом регионе.