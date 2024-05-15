В России обсуждают введение автоматических штрафов за мелкие правонарушения с помощью Единой биометрической системы.

В России рассматривают возможность введения автоматических штрафов за мелкие правонарушения, такие как переход улицы в неположенном месте, курение и распитие алкоголя в запрещённых местах. Новая инициатива предполагает использование Единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации и наказания нарушителей.





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Единая биометрическая система, разработанная для повышения безопасности и упрощения идентификации граждан, в настоящее время аккумулирует данные клиентов банков. Расширение функционала ЕБС позволит использовать её для выявления лиц, совершивших административные правонарушения, и автоматического наложения штрафов.

Представители правоохранительных органов считают, что такое нововведение позволит значительно повысить уровень правопорядка в общественных местах. "Мы видим, что современные технологии могут эффективно использоваться для профилактики правонарушений. Автоматизация процесса фиксации и наказания мелких правонарушений позволит снизить нагрузку на полицейских и сделает нашу работу более эффективной", — заявил начальник Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России.

Также поднимается вопрос о технической готовности системы к таким задачам. Эксперты в области информационных технологий указывают на потенциальные риски, связанные с техническими сбоями и возможными кибератаками. "Любая система, работающая с биометрическими данными, должна обладать высочайшим уровнем защиты. Внедрение такой системы без надлежащей подготовки может привести к утечке личных данных и другим серьёзным последствиям", — предупреждает специалист по кибербезопасности.

В настоящее время проект находится на стадии обсуждения, и его окончательное принятие будет зависеть от результатов общественных слушаний и экспертных оценок. Власти обещают учесть все высказанные замечания и предложения, чтобы новая система действительно служила на благо общества.