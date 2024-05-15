Береговая охрана США продолжает модернизацию своего флота, заказав у верфи Bollinger Shipyards два новых быстроходных катера класса Sentinel. Эти суда будут построены на заводе в Луизиане в рамках Программы закупок катеров береговой охраны, начатой в 2004 году.

Береговая охрана США продолжает модернизацию своего флота, заказав два новых быстроходных катера класса Sentinel у верфи Bollinger Shipyards. Данные суда будут построены на заводе Bollinger в Локпорте, штат Луизиана, однако точная дата поставки пока не объявлена.

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Контракт на строительство новых кораблей является частью масштабной Программы закупок катеров береговой охраны, запущенной еще в 2004 году. Целью этой программы является замена устаревшего флота, включающего 90 патрульных катеров и катеров высокой и средней выносливости, находившихся на вооружении береговой охраны на момент начала программы. Всего в рамках этой инициативы предполагается построить 104 новых корабля.

Быстроходные катера класса Sentinel, также известные как Fast Response Cutters (FRC), предназначены для выполнения различных задач береговой охраны, включая патрулирование, спасательные операции, борьбу с контрабандой и незаконной миграцией, а также защиту портов и прибрежных объектов. Эти суда обладают высокой маневренностью, скоростью и выносливостью, что делает их незаменимыми в выполнении широкого спектра миссий.

Катера класса Sentinel имеют длину 154 фута (около 47 метров) и могут развивать скорость до 28 узлов (около 52 км/ч). Они оснащены современными навигационными и коммуникационными системами, а также различными видами вооружения для эффективного выполнения своих задач. Экипаж каждого судна состоит из 24 человек, включая офицеров и младший состав.

Президент и генеральный директор Bollinger Shipyards Бенджамин Г. Бордельон отметил, что заказ новых катеров подчеркивает важность сотрудничества между частным сектором и государственными структурами в обеспечении безопасности страны. "Мы гордимся тем, что продолжаем играть ключевую роль в модернизации флота береговой охраны США. Наши суда зарекомендовали себя как надежные и эффективные платформы для выполнения сложных задач", — заявил Бордельон.

Береговая охрана США также выразила удовлетворение сотрудничеством с Bollinger Shipyards. Командующий береговой охраной адмирал Карл Л. Шульц отметил, что новые катера класса Sentinel существенно повысят оперативные возможности службы. "Эти суда являются важным элементом нашей стратегии по обеспечению безопасности и защиты морских границ. Мы уверены, что их добавление в наш флот позволит нам более эффективно выполнять наши задачи по защите интересов страны", подчеркнул адмирал Шульц.