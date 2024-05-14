Microsoft обновила свой бесплатный инструмент настройки Windows - PC Manager. Версия 3.9.3.0 включает улучшенную функцию "Очистки файлов", которая поможет пользователям быстро освободить место на диске, удаляя ненужные файлы и дубликаты.

Корпорация Microsoft выпустила обновленную версию своего бесплатного инструмента настройки Windows под названием PC Manager. Версия 3.9.3.0 включает в себя ряд улучшений, главным из которых является усовершенствованная функция "Очистки файлов".

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Новая функция "Очистка файлов" призвана помочь пользователям быстро и легко освободить место на жестком диске компьютера. Она выполняет несколько задач: очищает загруженные файлы, ищет особо большие файлы и удаляет дубликаты файлов. Это особенно актуально для пользователей, чьи компьютеры имеют ограниченное дисковое пространство или для тех, кто часто сталкивается с проблемой нехватки места для хранения новых файлов.

Процесс очистки загруженных файлов позволяет удалить ненужные файлы, которые были загружены из интернета и больше не используются. Функция поиска больших файлов помогает идентифицировать файлы, занимающие значительное количество места на диске. Пользователь может просмотреть список таких файлов и решить, какие из них можно удалить без ущерба для работы системы. Удаление дубликатов файлов также позволяет освободить ценное дисковое пространство, избавляясь от ненужных копий одних и тех же файлов.

Помимо улучшенной функции "Очистки файлов", PC Manager 3.9.3.0 также включает в себя и другие полезные инструменты для оптимизации работы Windows. Среди них - функции для управления автозагрузкой приложений, очистки реестра Windows, а также инструменты для мониторинга производительности системы.

Microsoft PC Manager является бесплатным приложением и доступен для скачивания всем пользователям Windows.