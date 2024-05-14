Венчурный фонд OpenAI Startup Fund продолжает наращивать свой капитал, привлекая дополнительные $5 млн. Фонд, специализирующийся на инвестициях в AI-стартапы на ранних стадиях развития, активно поддерживает компании, работающие над решением сложных проблем с помощью AI.

Венчурный фонд OpenAI Startup Fund, специализирующийся на инвестициях в компании с искусственным интеллектом на ранних стадиях развития, продолжает наращивать свой капитал, привлекая дополнительные $5 млн. Об этом свидетельствует недавнее заявление, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Новые средства поступили от двух инвесторов, которые перевели капитал в OpenAI Startup Fund SPV III, L.P. – специальное средство, юридически связанное со стартап-фондом. Это уже третий раз, когда OpenAI Startup Fund привлекает средства через SPV.

В прошлом месяце, как сообщал TechCrunch, инвестиционное подразделение закрыло свой второй SPV на $15 млн. Первый SPV был привлечен в феврале на сумму $10 млн.

Активное привлечение капитала свидетельствует о растущем интересе к инвестициям в перспективные AI-стартапы. OpenAI Startup Fund, недавно передавший юридический контроль от Сэма Альтмана Иэну Хэтуэуэю, занимает выгодную позицию на этом рынке, имея доступ к ресурсам и экспертизе OpenAI, одного из лидеров в области искусственного интеллекта.

Пока неизвестно, в какие именно стартапы будут инвестированы новые средства. OpenAI Startup Fund традиционно поддерживает компании, работающие над решением сложных проблем с помощью AI. В портфеле фонда уже есть такие перспективные проекты, как Descript, Mem.ai и Ambience Healthcare.

Увеличение капитала позволит OpenAI Startup Fund расширить свою инвестиционную деятельность, поддержать большее количество AI-стартапов и, возможно, выйти на новые рынки.

Дальнейшие шаги OpenAI Startup Fund будут внимательно отслеживаться инвесторами и представителями AI-индустрии. Успех фонда может стать важным фактором развития всей экосистемы искусственного интеллекта, способствуя появлению новых инновационных продуктов и решений.