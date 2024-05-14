Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Стартап-фонд OpenAI привлекает дополнительные $5 млн для инвестиций в AI-стартапы
Венчурный фонд OpenAI Startup Fund продолжает наращивать свой капитал, привлекая дополнительные $5 млн. Фонд, специализирующийся на инвестициях в AI-стартапы на ранних стадиях развития, активно поддерживает компании, работающие над решением сложных проблем с помощью AI.

Венчурный фонд OpenAI Startup Fund, специализирующийся на инвестициях в компании с искусственным интеллектом на ранних стадиях развития, продолжает наращивать свой капитал, привлекая дополнительные $5 млн. Об этом свидетельствует недавнее заявление, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

реклама

Новые средства поступили от двух инвесторов, которые перевели капитал в OpenAI Startup Fund SPV III, L.P. – специальное средство, юридически связанное со стартап-фондом. Это уже третий раз, когда OpenAI Startup Fund привлекает средства через SPV. 

В прошлом месяце, как сообщал TechCrunch, инвестиционное подразделение закрыло свой второй SPV на $15 млн. Первый SPV был привлечен в феврале на сумму $10 млн.  

Активное привлечение капитала свидетельствует о растущем интересе к инвестициям в перспективные AI-стартапы. OpenAI Startup Fund,  недавно передавший юридический контроль от Сэма Альтмана Иэну Хэтуэуэю,  занимает выгодную позицию на этом рынке,  имея доступ к ресурсам и экспертизе OpenAI, одного из лидеров в области искусственного интеллекта.

Пока неизвестно, в какие именно стартапы будут инвестированы новые средства.  OpenAI Startup Fund традиционно поддерживает компании, работающие над решением сложных проблем с помощью AI.  В портфеле фонда уже есть такие перспективные проекты, как Descript, Mem.ai и  Ambience Healthcare. 

Увеличение капитала позволит OpenAI Startup Fund расширить свою инвестиционную деятельность, поддержать большее количество AI-стартапов и, возможно, выйти на новые рынки. 

Дальнейшие шаги OpenAI Startup Fund будут внимательно отслеживаться  инвесторами и представителями AI-индустрии.  Успех фонда может стать важным фактором развития всей экосистемы искусственного интеллекта,  способствуя появлению новых инновационных продуктов и решений.

#искусственный интеллект #openai #инвестиции #ai #стартапы #openai startup fund #spv #венчурный фонд
+
Написать комментарий (0)
В Госдуме примут поправки, регламентирующее правила маркировки созданного с помощью ИИ контента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
13
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
3
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
17
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
+
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
8
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
В США "назло" соседям застройщик построил дом шириной всего 3 метра и продает за $619 тысяч
4
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
В Республике Коми из обрушившегося здания общежития эвакуировали 14 человек
1
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
6
Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
Samsung может представить функцию «Battery AI» на более старых моделях
+
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
1
Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube
6
Умельцу удалось установить Windows 11 на Nintendo Switch и даже запустить на ней игру
1
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
3
Новосибирск получит завод полного цикла по производству грузовиков за 20 млрд рублей
5

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
85
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
9
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
78
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
137
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
57
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
29
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
56
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

beltar
14:03
> шахматного количества тактических вариантов. 1) Я перворазрядник по шахматам, и могу сказать, что шахматы - это не всегда про варианты, а еще и про общий паттерн. Т. е. например, слон на g7 в драк...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Dimkovski
14:00
А какую радость можно ждать в играх от M.2 накопителей по сравнению со старыми SSD? Куча тестов в инете, где время загрузки игр на обычном SATA SSD и даже новых дорогих М.2 отличается от 0.5 до 1 секу...
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Легенда
13:57
ахахха чел как в воду глядел ахахах
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
beltar
13:51
>Цивилизация - это вообще игра другого жанра. В ней нет сражений на тактической карте, и в целом, она маленько не про войну, но вообще это такое же псевдоисторическое фэнтези. >о 'мусорных механиках...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Руслан Знамов
13:50
тут история про обогащённый уран, а это мало кто может на планете делать ...
Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России
Станислав Кожевников
13:48
Подождём Windows 12 !!!
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
Легенда
13:47
я за норм сдаю. только в другом месте. тут бичей овер много, прайс роняют ...
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Шава на Коммунистической
13:46
Шишкин за мелкий прайс и гузно своё в аренду врагам сдаст.
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Легенда
13:43
регистрируйся и сдавай в аренду свои мощностья. https://clore.ai/
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
beltar
13:39
в киберспортивную дисциплину, с выверенным балансом и глубокой тактикой. 1) Я русским языком написал, что игра на про-уровне задротская на запоминание, как брать улик или консерваторию. 2) За расы и ...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем