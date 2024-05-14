Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий признавать нежелательной деятельность любых зарубежных организаций, включая те, чьими учредителями являются госорганы.

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, предоставляющий право признавать нежелательной деятельность любых иностранных организаций на территории страны. Данная инициатива направлена на расширение полномочий государственных органов в сфере защиты национальных интересов и обеспечения безопасности государства.

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Согласно новым нормам, предлагается разрешить признавать нежелательной в России деятельность не только неправительственных организаций, но и любых других зарубежных структур, включая те, учредителями которых выступают государственные органы иностранных государств. Это означает, что под действие закона могут попасть не только общественные объединения и фонды, но и коммерческие компании, образовательные учреждения и даже государственные ведомства других стран.

Инициаторы законопроекта считают, что такие меры необходимы для противодействия попыткам иностранного вмешательства во внутренние дела России, а также для пресечения деятельности организаций, представляющих угрозу конституционному строю, обороноспособности или безопасности государства. В случае признания организации нежелательной, ей будет запрещено осуществлять любую деятельность на территории страны, а ее счета и имущество могут быть заблокированы.

Правительство поддержало законопроект, который теперь будет направлен в Государственную Думу для рассмотрения. В случае принятия закона, решение о признании иностранной организации нежелательной будет приниматься Генеральной прокуратурой по согласованию с Министерством иностранных дел России.

Данный законопроект является продолжением политики России по ужесточению контроля над деятельностью иностранных организаций в стране. Ранее уже был принят закон об "иностранных агентах".