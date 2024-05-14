Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, предоставляющий право признавать нежелательной деятельность любых иностранных организаций на территории страны. Данная инициатива направлена на расширение полномочий государственных органов в сфере защиты национальных интересов и обеспечения безопасности государства.
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Согласно новым нормам, предлагается разрешить признавать нежелательной в России деятельность не только неправительственных организаций, но и любых других зарубежных структур, включая те, учредителями которых выступают государственные органы иностранных государств. Это означает, что под действие закона могут попасть не только общественные объединения и фонды, но и коммерческие компании, образовательные учреждения и даже государственные ведомства других стран.
Инициаторы законопроекта считают, что такие меры необходимы для противодействия попыткам иностранного вмешательства во внутренние дела России, а также для пресечения деятельности организаций, представляющих угрозу конституционному строю, обороноспособности или безопасности государства. В случае признания организации нежелательной, ей будет запрещено осуществлять любую деятельность на территории страны, а ее счета и имущество могут быть заблокированы.
Правительство поддержало законопроект, который теперь будет направлен в Государственную Думу для рассмотрения. В случае принятия закона, решение о признании иностранной организации нежелательной будет приниматься Генеральной прокуратурой по согласованию с Министерством иностранных дел России.
Данный законопроект является продолжением политики России по ужесточению контроля над деятельностью иностранных организаций в стране. Ранее уже был принят закон об "иностранных агентах".